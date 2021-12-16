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Санкции против России не вошли в декларацию саммита "Восточного партнёрства"

Также документ не включает упоминаний о перспективе вступления в ЕС участников проекта, куда входят Украина, Грузия, Молдавия, Армения и Азербайджан.

15 декабря, 21:45

Саммит "Восточного партнёрства" в Брюсселе © ТАСС / EPA

Итоговое заявление саммита "Восточного партнёрства", который состоялся в Брюсселе, не содержит упоминаний о санкциях против России или о какой-либо "агрессии РФ". В 24-страничном документе нет вообще ни одного упоминания о России.

"Европейский союз остаётся привержен своей поддержке территориальной целостности всех государств в их международно признанных границах", — говорится в декларации.

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Также документ не включает упоминаний о перспективе вступления в ЕС участников "Восточного партнёрства", куда входят Украина, Грузия, Молдавия, Армения и Азербайджан. Ранее в проект входила и Белоруссия, но в июне Минск решил приостановить своё участие в ответ на санкции Евросоюза.

Следующий саммит "Восточного партнёрства" состоится в 2023 году. Место его проведения пока не определено.

Ранее Bloomberg узнал об отказе ведущих стран ЕС ввести санкции против России. По их мнению, для урегулирования ситуации нужно провести переговоры с Москвой.

Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

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