Санкции против России не вошли в декларацию саммита "Восточного партнёрства"

Итоговое заявление саммита "Восточного партнёрства", который состоялся в Брюсселе, не содержит упоминаний о санкциях против России или о какой-либо "агрессии РФ". В 24-страничном документе нет вообще ни одного упоминания о России.

"Европейский союз остаётся привержен своей поддержке территориальной целостности всех государств в их международно признанных границах", — говорится в декларации.

Также документ не включает упоминаний о перспективе вступления в ЕС участников "Восточного партнёрства", куда входят Украина, Грузия, Молдавия, Армения и Азербайджан. Ранее в проект входила и Белоруссия, но в июне Минск решил приостановить своё участие в ответ на санкции Евросоюза.

Следующий саммит "Восточного партнёрства" состоится в 2023 году. Место его проведения пока не определено.