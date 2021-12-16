Кириенко посетил премьеру первого детского иммерсивного мюзикла ZUMER

15 декабря на одной из площадок московского центра дизайна ARTPLAY состоялись премьерные показы первого в России детского иммерсивного мюзикла Zumer, созданного Российским движением школьников (РДШ) совместно с Национальным открытым чемпионатом творческих компетенций ArtMasters и Музыкальной академией Игоря Матвиенко М.А.М.А. Почётными гостями одного из спектаклей стали первый заместитель руководителя Администрации Президента РФ Сергей Кириенко и композитор, продюсер, общественный деятель, заслуженный артист России Игорь Матвиенко. Об этом сообщает пресс-служба РДШ.



















"Я вас всех поздравляю! Актёров — в первую очередь. И зрителей, хотя чисто зрителей не было — все были немножко актёрами! Я вас поздравляю с тем, что у вас всё получилось, вы молодцы. Я понимаю, что для многих из вас это была такая мечта, был сложный конкурс, отбор, репетиции. Я знаю, что вам пришлось работать по восемь-десять часов в день. Конечно, вы устали, но я вижу радость и гордость в ваших глазах", — обратился к школьникам Кириенко.

Первый замглавы Администрации Президента добавил, что кто-то из детей наверняка выберет в качестве профессии творчество, ведь все ребята невероятно талантливые.

"Для кого-то это станет профессией, а для кого-то нет — вы выберете какой-то другой свой жизненный путь, но с вами навсегда останется ощущение уверенности в своих силах, понимание того, что если о чём-нибудь мечтать, если чего-то по-настоящему хотеть, но не просто хотеть, а хотеть и работать, то всё обязательно получится", — подчеркнул Кириенко.

Отмечается, что героями мюзикла являются как профессиональные актёры театра и кино, такие как Анастасия Стоцкая и Родион Газманов, так и 84 талантливых активиста Российского движения школьников в возрасте от 8 до 15 лет, прошедших очные и онлайн отборы из более чем 1000 сверстников. География детей-актёров мюзикла очень обширна: ребята приехали из Республики Алтай, Кемеровской, Рязанской, Челябинской, Тюменской, Воронежской, Курской, Ростовской, Самарской, Саратовской, Нижегородской, Ульяновской, Ленинградской, Московской области, а также из Санкт-Петербурга и Москвы.

"Очень тяжело делиться эмоциями. Дети так заряжают адреналином, тебя прёт, и эмоции, соответственно, переполняют, и голова немножко находится в экстатическом состоянии. А вообще, очень понравилось. Ребятам я бы пожелал, когда пройдёт эта суматоха, эта суета премьер, чтобы они продолжали самосовершенствоваться, развивать свои навыки, потому что они очень талантливые. Не устану повторять про Ирину Владимировну Плещёву, видимо, от неё идёт этот мотор, движок, который заводит весь этот механизм", — отметил Матвиенко.

Композитор удивился, как ребята за три месяца смогли сделать мюзикл. По его словам, это самое малое количество времени, за которое был создан продукт с нуля и до премьеры. Матвиенко отметил, что достижение школьников нужно включить в Книгу рекордов Гиннесса.

Над первым в России детским иммерсивным мюзиклом трудилась большая профессиональная команда под руководством Елены Кипер — главного продюсера мюзикла и Борислава Володина — продюсера, директора АНО "Артмастерс".