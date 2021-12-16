В Госдуме предложили ввести ежегодные выплаты пенсионерам перед Новым годом
Предполагается, что их источником станет федеральный бюджет. Согласно расчётам, в 2022 году на эти цели может потребоваться 786,2 млрд рублей.
Фото © ИТАР-ТАСС / Алексей Павлишак
В России могут ввести ежегодные выплаты пенсионерам перед Новым годом. Как сообщает газета "Известия", соответствующий законопроект, подготовленный Комитетом Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов, направлен в правительство.
В документе отмечается, что пенсионеры нуждаются в особом внимании и поддержке со стороны государства, а в преддверии Нового года возникают большие денежные траты, связанные с покупкой подарков для родных и близких и продуктов к праздничному столу. Авторы инициативы предлагают установить предновогоднюю пенсионную выплату в размере получаемой пенсии.
Предполагается, что источником выплат станет федеральный бюджет. Согласно расчётам, в 2022 году на эти цели может потребоваться 786,2 млрд рублей. Также при необходимости допускается использование средств Фонда национального благосостояния.
Ранее сообщалось, что Минтруд готовит дополнительные предложения по индексации пенсий в 2022 году. Их разработка идёт в рамках выполнения поручения президента России Владимира Путина.
Лента новостей
ЦРУ считало подозрительным, что убийца Кеннеди Освальд получил визу СССР в кратчайшие сроки
15 декабря, 22:57
"Боролся до конца": Руй Витория трогательно на русском попрощался со "Спартаком" и болельщиками
15 декабря, 22:41
Кириенко посетил премьеру первого детского иммерсивного мюзикла ZUMER
15 декабря, 22:34
Комментариев: 1
Сначала сделайте индексацию пенсии работающим пенсионерам с 2015 года!