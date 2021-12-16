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В Госдуме предложили ввести ежегодные выплаты пенсионерам перед Новым годом

Предполагается, что их источником станет федеральный бюджет. Согласно расчётам, в 2022 году на эти цели может потребоваться 786,2 млрд рублей.

15 декабря, 23:19
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Фото © ИТАР-ТАСС / Алексей Павлишак

В России могут ввести ежегодные выплаты пенсионерам перед Новым годом. Как сообщает газета "Известия", соответствующий законопроект, подготовленный Комитетом Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов, направлен в правительство.

В документе отмечается, что пенсионеры нуждаются в особом внимании и поддержке со стороны государства, а в преддверии Нового года возникают большие денежные траты, связанные с покупкой подарков для родных и близких и продуктов к праздничному столу. Авторы инициативы предлагают установить предновогоднюю пенсионную выплату в размере получаемой пенсии.

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Предполагается, что источником выплат станет федеральный бюджет. Согласно расчётам, в 2022 году на эти цели может потребоваться 786,2 млрд рублей. Также при необходимости допускается использование средств Фонда национального благосостояния.

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Ранее сообщалось, что Минтруд готовит дополнительные предложения по индексации пенсий в 2022 году. Их разработка идёт в рамках выполнения поручения президента России Владимира Путина.

Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

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Комментариев: 1

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Алексей Беговойвчера в 01:45

Сначала сделайте индексацию пенсии работающим пенсионерам с 2015 года!

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