В Госдуме предложили ввести ежегодные выплаты пенсионерам перед Новым годом

В России могут ввести ежегодные выплаты пенсионерам перед Новым годом. Как сообщает газета "Известия", соответствующий законопроект, подготовленный Комитетом Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов, направлен в правительство.

В документе отмечается, что пенсионеры нуждаются в особом внимании и поддержке со стороны государства, а в преддверии Нового года возникают большие денежные траты, связанные с покупкой подарков для родных и близких и продуктов к праздничному столу. Авторы инициативы предлагают установить предновогоднюю пенсионную выплату в размере получаемой пенсии.

Предполагается, что источником выплат станет федеральный бюджет. Согласно расчётам, в 2022 году на эти цели может потребоваться 786,2 млрд рублей. Также при необходимости допускается использование средств Фонда национального благосостояния.