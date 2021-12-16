Россия готовится встретить пятую омикрон-волну коронавируса По прогнозам футурологов, новый штамм уже в январе может привести почти к двухкратному росту ежедневных заражений в России. 15 декабря, 21:40 5836 5836 Фото © ТАСС / Новосильцев Артур

Новый штамм "омикрон" из Южной Африки готовится захватить мир, но делать он это будет как троянский конь. До сих пор его воспринимают как более лёгкую версию коронавируса, но инфекционисты считают это крайне ухудшающим санитарную обстановку признаком. Все понимают усталость общества от бесконечной борьбы, однако информация о тяжёлых случаях и первом летальном исходе не оставляет надежд, что новый вариант мутирует в менее опасный вид. Также стало известно, что человек может заразиться и "дельтой", и "омикроном" одновременно.

Футурологи прогнозируют, что пятая волна на пике в январе 2022 года может превысить порог 50 тыс. заболевших в день, но к началу лета в условиях вакцинации она спадёт .

Вариант CoViD-19 "омикрон" в 70 раз быстрее инфицирует и размножается в бронхах человека, чем "дельта" и изначальный вирус SARS-CoV-2 HKUMed

Вице-премьер Татьяна Голикова на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства заявила, что в стране зарегистрировано 77 видов ПЦР-тестов, они выявляют в том числе "омикрон".

— Новый штамм очень заразен, нужно продолжать ограничительные мероприятия. Один инфицированный "омикроном", по оценкам экспертов, может заразить в среднем трёх и более человек, тогда как "дельтой" — одного, — сказала зампредседателя правительства.

Ранее Лайф писал, что эпидемия может достигнуть пика заболевших в полсотни тысяч человек в сутки в начале декабря, но с установлением сухой зимней погоды пойдёт на спад. Новый штамм распространяется достаточно быстро, и в этом его коварность. Вероятно, вместо спада мы получим большую волну при том, что в России только начали появляться носители "омикрона". Двое туристов, прибывших 3 декабря из ЮАР, оказались носителями штамма, который уже назвали супервирусом, поскольку он содержит рекордное число мутаций. Сейчас число зараженных достигло 16.

Прогноз распространения пятой волны CoViD-19 в России зимой 2021–2022 года © LIFE

— Он размножается быстрее других штаммов, пока недостаточно данных, сложно прогнозировать, но, судя по его свойствам, на пике заболеваний в январе он может превысить порог 50 тыс. заболеваний в день, — сказал Лайфу футуролог Игорь Артюхов. — Поскольку те, кто переболел "дельтой", могут заражаться "омикроном". Есть вероятность, что эта волна стихнет к лету.

Омикрон-штамм коронавируса обнаружен уже в 77 государствах Тедрос Гебреисус Глава ВОЗ

Омикрон-штамм SARS-CoV-2

Первые сообщения учёных о появлении в ЮАР и Ботсване нового штамма коронавируса B.1.1.529, в котором содержится не один десяток мутаций в S-белке, который использует патоген для заражения клеток, датируются двадцатыми числами ноября. Изменения в геноме SARS-CoV-2 свидетельствуют о высокой трансмиссивности и устойчивости к защитным антителам людей, перенёсших коронавирус. Это дало инфекционистам основания предполагать, что B.1.1.529 изначально развился в организме человека с ослабленным иммунитетом, например больного СПИДом.

Самые неутешительные прогнозы

Этот вид вируса может вызвать рекордно большую волну заражений, полагают скептики. Мнение, что он положит конец пандемии, тает с каждым днём после сообщений о масштабности и скорости распространения в мире африканского мутанта.

Пятая волна должна была быть и без нового штамма, но "омикрон" может дать всплеск в том случае, если у него действительно настолько высокая заразность. Возможно, во второй половине января мутация уже настигнет Россию Николай Крючков Иммунолог, генеральный директор контрактно-исследовательской компании КЭГ

Вирус-супермутант может оказаться смертельным, так как возник в самых подходящих для этого условиях, считают пульмонологи. Африканский континент — благодатное место для накопления такого рода трансформаций: большинство населения инфицировано ВИЧ, что создаёт тепличные условия для мутаций и агрессивности, поскольку у больных нет антител, объясняют врачи.

Пятая волна заболеваемости CoViD-19, очевидно, начнётся в конце февраля либо настигнет Россию в начале марта 2022 года Павел Волчков Вирусолог, руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ

Возможные ограничения

Инфекционисты, чиновники и учёные считают, что избежать ограничений из-за очередной волны пандемии поможет вакцинация. Сегодня зампредседателя правительства Татьяна Голикова сообщила, что первым компонентом вакцины от CoViD-19 в России привито 75,8 миллиона человек, полностью вакцинировано 69,4 миллиона.

Вирусолог Чумаков уже заявил, что в России могут продлить меры ограничения на весь январь при тяжёлом течении CoViD-19 и перегрузке медицинской системы из-за омикрон-штамма. Напомним, обсуждать продление новогодних праздников до 1 февраля чиновники начали ещё в ноябре.

Авторы Елена Стафеева