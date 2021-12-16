Вооружённые люди захватили здание Правительства Ливии
Подробности случившегося не приводятся. По данным СМИ, несколько районов столицы страны — Триполи — остались без электричества.
Кадр видео ©Twitter / metesohtaoglu
Вооружённые люди захватили здание Правительства Ливии. Видео © Twitter / metesohtaoglu
Вечером 15 декабря вооружённые люди ворвались в штаб-квартиру Правительства национального единства (ПНЕ) и здание Министерства обороны Ливии в Триполи. Об этом сообщает информационное агентство "Аль-Джамахирия".
Подробности случившегося не приводятся. По данным СМИ, несколько районов столицы страны остались без электричества.
Стоит отметить, что 24 декабря в Ливии должны состояться первые в истории президентские выборы. Ранее заявку на участие в них подал сын бывшего ливийского лидера Муаммара Каддафи — Саиф аль-Ислам. ЦИК страны 24 ноября отклонила его кандидатуру, а 2 декабря суд города Сабха аннулировал данное решение.
Накануне агентство ТАСС со ссылкой на источник в Палате представителей страны сообщило, что голосование может быть отложено из-за правовых проблем, связанных с нарушениями закона. Этот перенос станет не первым — изначально выборы должны были пройти ещё в 2019 году, но тогда их отложили на неопределённый срок в связи с наступлением сил фельдмаршала Халифы Хафтара на Триполи.
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