Вооружённые люди захватили здание Правительства Ливии

Стоит отметить, что 24 декабря в Ливии должны состояться первые в истории президентские выборы. Ранее заявку на участие в них подал сын бывшего ливийского лидера Муаммара Каддафи — Саиф аль-Ислам . ЦИК страны 24 ноября отклонила его кандидатуру, а 2 декабря суд города Сабха аннулировал данное решение.

Накануне агентство ТАСС со ссылкой на источник в Палате представителей страны сообщило, что голосование может быть отложено из-за правовых проблем, связанных с нарушениями закона. Этот перенос станет не первым — изначально выборы должны были пройти ещё в 2019 году, но тогда их отложили на неопределённый срок в связи с наступлением сил фельдмаршала Халифы Хафтара на Триполи.