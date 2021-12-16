Глава Евросовета Мишель предупредил о "высокой цене" за "вторжение" на Украину

В случае "военного вторжения" на Украину его виновники "заплатят высокую цену". Об этом на пресс-конференции по итогам саммита ЕС и "Восточного партнёрства" заявил глава Евросовета Шарль Мишель.

"Завтра Евросовет вернётся к этому вопросу и совместно с нашими партнёрами <...> решительно заявит, что, если произойдёт какая-либо военная агрессия в отношении Украины, последует жёсткая реакция", — сказал Мишель.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен также заявила о готовности ЕС при необходимости "расширять существующие санкции против России". При этом она выразила надежду на то, "что эскалации не произойдёт".

По словам фон дер Ляйен, участники саммита выразили обеспокоенность "наращиванием военной мощи России у восточной границы Украины".

"Не должно быть никаких сомнений, что ЕС твёрдо ответит на любую агрессию против Украины", — написала она в "Твиттере".