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Глава Евросовета Мишель предупредил о "высокой цене" за "вторжение" на Украину

В свою очередь, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о готовности ЕС при необходимости "расширять существующие санкции против РФ".

15 декабря, 23:41
<p>Шарль Мишель © ТАСС / EPA / KENZO TRIBOUILLARD / POOL</p>

Шарль Мишель © ТАСС / EPA / KENZO TRIBOUILLARD / POOL

В случае "военного вторжения" на Украину его виновники "заплатят высокую цену". Об этом на пресс-конференции по итогам саммита ЕС и "Восточного партнёрства" заявил глава Евросовета Шарль Мишель.

"Завтра Евросовет вернётся к этому вопросу и совместно с нашими партнёрами <...> решительно заявит, что, если произойдёт какая-либо военная агрессия в отношении Украины, последует жёсткая реакция", — сказал Мишель.

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Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен также заявила о готовности ЕС при необходимости "расширять существующие санкции против России". При этом она выразила надежду на то, "что эскалации не произойдёт".

По словам фон дер Ляйен, участники саммита выразили обеспокоенность "наращиванием военной мощи России у восточной границы Украины".

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"Не должно быть никаких сомнений, что ЕС твёрдо ответит на любую агрессию против Украины", — написала она в "Твиттере".

Ранее Bloomberg узнал об отказе ведущих стран ЕС ввести санкции против России. По их мнению, для урегулирования ситуации нужно провести переговоры с Москвой. Политолог Алексей Мухин объяснил отказ ведущих стран Евросоюза вводить ограничительные меры в отношении Москвы.

Лайф рассказывал, что в последнее время некоторые западные СМИ и политики заявляют, что Россия якобы стягивает войска к границе с Украиной. Москва неоднократно подчёркивала, что не имеет планов нападения на другие страны. Президент России Владимир Путин назвал алармистскими заявления о "планах" России вторгнуться в Незалежную.

Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

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