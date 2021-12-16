Учёные выявили способность "омикрона" проникать в организм переносчиков чумы
По мнению специалистов, в отличие от других органических соединений, новый штамм, похоже, научился связываться с рецепторами ACE2 грызунов.
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Учёные выяснили, что новый штамм ковида "омикрон" в результате "серьёзного мутационного сдвига" может проникать в организм грызунов, являющихся переносчиками чумы. Об этом говорится в препринте исследования, опубликованного на сайте bioRxiv.
Как уточняется, коронавирус использует характерные белки-шипы для связи с рецепторами ACE2 на клеточной мембране, обеспечивая доступ в клетку.
"В отличие от других органических соединений, "омикрон", похоже, получил возможность связываться с ACE2 грызунов", — уточнили специалисты.
Главным переносчиком чумы считается не человеческая популяция, а грызуны, живущие как в дикой природе, так и в окрестностях первых городов и других мест скопления людей. Многие исследователи полагают, что чумная палочка впервые попала в Европу и на Ближний Восток в античные времена. Это произошло в результате изменений климата, которые вынудили грызунов, живших в степях Монголии и Китая, мигрировать в западном направлении.
Ранее исследование показало, что "омикрон" размножается в бронхах в 70 раз быстрее штамма "дельта". Также оказалось, что при новом варианте ковида инфекция в лёгких значительно ниже, чем при исходном вирусе SARS-CoV-2.
Напомним, 14 декабря ВОЗ объявила об обнаружении "омикрона" в 77 странах. Один инфицированный этим штаммом коронавируса, по оценкам мировых экспертов, может заразить трёх и более человек. На сегодня зарегистрирована одна смерть от "омикрона" в Великобритании. В Россию штамм был завезён российскими туристами, вернувшимися из ЮАР. Всего в больницу попало 16 человек, у которых подтверждено наличие данной мутации коронавируса. Центр имени Гамалеи уже разработал модификацию антиковидной вакцины "Спутник V" против омикрон-штамма.
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