Учёные выявили способность "омикрона" проникать в организм переносчиков чумы

Учёные выяснили, что новый штамм ковида "омикрон" в результате "серьёзного мутационного сдвига" может проникать в организм грызунов, являющихся переносчиками чумы. Об этом говорится в препринте исследования, опубликованного на сайте bioRxiv.

Как уточняется, коронавирус использует характерные белки-шипы для связи с рецепторами ACE2 на клеточной мембране, обеспечивая доступ в клетку.

"В отличие от других органических соединений, "омикрон", похоже, получил возможность связываться с ACE2 грызунов", — уточнили специалисты.

Главным переносчиком чумы считается не человеческая популяция, а грызуны, живущие как в дикой природе, так и в окрестностях первых городов и других мест скопления людей. Многие исследователи полагают, что чумная палочка впервые попала в Европу и на Ближний Восток в античные времена. Это произошло в результате изменений климата, которые вынудили грызунов, живших в степях Монголии и Китая, мигрировать в западном направлении.