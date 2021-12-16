Зампостпреда РФ Евстигнеева заявила в ООН об информационной кампании Запада против России

По словам дипломата, обвиняющие Москву государства имеют весьма печальную историю дестабилизации стран и массовых преступлений против целых народов.

Некоторые западные страны ведут лицемерную информационную кампанию, утверждая, что некие российские наёмники якобы дестабилизируют ситуацию в Центральноафриканской Республике (ЦАР). Об этом заявила в Совбезе ООН заместитель постпреда России Анна Евстигнеева, напомнив о "печальной истории" массовых преступлений, совершённых странами Запада.

"Что касается озвученных рядом стран обвинений в адрес России, то ничего нового в этих информационных вбросах нет. Обращаем внимание на то, что все высказавшиеся страны и те, которые, скорее всего, затронут эту тему после меня, имеют весьма печальную историю дестабилизации стран, и не только в Африке, а также массовых преступлений против целых народов", — приводит слова Евстигнеевой ТАСС.

По словам дипломата, ведущие такую политику государства "и сейчас далеко не безупречны в правочеловеческом плане". Из-за их военного вмешательства гибнет много гражданских лиц, подчеркнула зампостпреда, отметив, что сообщения об этом в СМИ появляются всё чаще и чаще.

Евстигнеева напомнила, что основным фактором нестабильности в ЦАР являются действия незаконных вооружённых формирований и эта страна, как и другие государства в Африке или где бы то ни было ещё, имеет полное суверенное право выбирать себе партнёров для борьбы с вызовами в сфере безопасности.