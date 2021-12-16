Жительница Подмосковья рассказала, как Сбер заблокировал её карту из-за смерти полной тёзки

Жительница Московской области Ирина Смирнова рассказала, что Сбербанк заблокировал её карту в связи с кончиной владельца. Абсурдная, казалось бы, ситуация объясняется просто: в базе данных банка есть полная тёзка женщины, которая родилась в тот же день и год, пишет издание "Блокнот".

Утром 13 декабря Ирина совершала покупки в местном торговом центре. При очередной оплате карта дала сбой. После этого Ирина пошла в отделение Сбера, где ей назвали шокирующую причину блокировки — в связи с её "смертью". Понимая всю абсурдность ситуации, сотрудники банка обещали во всём разобраться.

"Менеджер принял заявление на разблокировку и сказал, что всё разблокируют в кратчайшие сроки, но до сих пор карта и все счета заблокированы и не видны в "Сбер.Онлайн", — рассказала дочь пенсионерки Анна.

Когда Ирина обратилась на горячую линию банка, её заверили, что обращение рассмотрят до 20 декабря, но уже около 16:00 ей позвонили из банка и сообщили, что карта разблокирована.

Как отметила Анна, о существовании тёзки они узнали несколько лет назад.

"Несколько лет назад маме позвонили насчёт кредитной карты, сообщили, что она готова и можно её забирать. Так как мама никакую карту не заказывала, мы пошли разбираться в Сбер и выяснили, что в Саратове у неё есть полная тёзка, даже дата рождения совпадает, и в базе Сбербанка они числятся как один клиент. Сбер обещал разобраться и "разделить" их, но, судя по вчерашней ситуации, этого так и не сделали", — подчеркнула дочь женщины.

Сама же Ирина считает, что имела место халатность отдельных сотрудников, которая могла бы привести к гораздо более серьёзным последствиям. Например, тёзка могла взять кредит, списание по которому проводилось бы с её карты.