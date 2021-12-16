НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Жительница Подмосковья рассказала, как Сбер заблокировал её карту из-за смерти полной тёзки

У женщин совпадают даже даты рождения, и они числились в базе данных как одно лицо.

16 декабря, 01:37

Фото © Pixabay

Жительница Московской области Ирина Смирнова рассказала, что Сбербанк заблокировал её карту в связи с кончиной владельца. Абсурдная, казалось бы, ситуация объясняется просто: в базе данных банка есть полная тёзка женщины, которая родилась в тот же день и год, пишет издание "Блокнот".

Утром 13 декабря Ирина совершала покупки в местном торговом центре. При очередной оплате карта дала сбой. После этого Ирина пошла в отделение Сбера, где ей назвали шокирующую причину блокировки — в связи с её "смертью". Понимая всю абсурдность ситуации, сотрудники банка обещали во всём разобраться.

Сбер предупредил россиян о риске лишиться квартиры из-за мошенников

Сбер предупредил россиян о риске лишиться квартиры из-за мошенников

"Менеджер принял заявление на разблокировку и сказал, что всё разблокируют в кратчайшие сроки, но до сих пор карта и все счета заблокированы и не видны в "Сбер.Онлайн", — рассказала дочь пенсионерки Анна.

Когда Ирина обратилась на горячую линию банка, её заверили, что обращение рассмотрят до 20 декабря, но уже около 16:00 ей позвонили из банка и сообщили, что карта разблокирована.

Как отметила Анна, о существовании тёзки они узнали несколько лет назад.

Центробанк предложил ввести обязательную сумму возврата при краже со счетов россиян

Центробанк предложил ввести обязательную сумму возврата при краже со счетов россиян

"Несколько лет назад маме позвонили насчёт кредитной карты, сообщили, что она готова и можно её забирать. Так как мама никакую карту не заказывала, мы пошли разбираться в Сбер и выяснили, что в Саратове у неё есть полная тёзка, даже дата рождения совпадает, и в базе Сбербанка они числятся как один клиент. Сбер обещал разобраться и "разделить" их, но, судя по вчерашней ситуации, этого так и не сделали", — подчеркнула дочь женщины.

Сама же Ирина считает, что имела место халатность отдельных сотрудников, которая могла бы привести к гораздо более серьёзным последствиям. Например, тёзка могла взять кредит, списание по которому проводилось бы с её карты.

Ранее юрист Иван Соловьёв объяснил, когда банк обязан вернуть украденные с карты деньги. Эксперт советует в любом случае обращаться в правоохранительные органы. В заявлении нужно изложить все обстоятельства произошедшего.

Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1