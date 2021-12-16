Женская сборная России по гандболу проиграла Норвегии в четвертьфинале чемпионата мира
Главный тренер Людмила Бодниева отметила, что её подопечные допустили много детских ошибок.
Санна Сольберг-Исаксен (Норвегия) и Елена Михайличенко (Россия) © ТАСС / Bildbyran via ZUMA Press
Женская сборная России по гандболу проиграла Норвегии в четвертьфинале чемпионата мира со счётом 28:34 (13:15 после первого тайма).
У российской команды по четыре мяча забросили Антонина Скоробогатченко и Юлия Маркова. У норвежек самой результативной стала Нора Мёрк с девятью голами. Главный тренер сборной России Людмила Бодниева отметила, что её подопечные допустили много невынужденных ошибок.
"Я списываю это на огромное желание, на волнение, на чрезмерное старание в отдельных моментах. Хотя мы говорили о том, что у нас всё должно быть спокойно. К сегодняшней игре мы должны были подойти уверенными в своих силах, играть во взрослый гандбол, но сегодня мы допустили много детских ошибок", — сказала Бодниева в беседе с журналистами.
В другом четвертьфинале сборная Франции победила команду Швеции 31:26. В полуфиналах Норвегия сыграет с Испанией, принимающей турнир, а Франция — с Данией.
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