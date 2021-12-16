Диетолог Сорокина рассказала, как скинуть три килограмма к Новому году
В первую очередь для снижения веса необходимо установить распорядок дня и режим питания, отметила специалист.
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Многие россияне за пару недель перед Новым годом хотят избавиться от пары-тройки лишних килограммов. Как это сделать, рассказала врач-эндокринолог клиники "Инвитро-Юг", диетолог, кандидат медицинских наук Юлия Сорокина.
"В среднем нормой считается снижение массы тела на 2–4 килограмма в месяц или на 0,5–1 килограмма в неделю. Таким образом, до Нового года можно снизить вес на 1,5–3,5 килограмма. При выраженном избытке веса в начальных этапах скорость может быть индивидуальной и выше, однако такое снижение веса происходит под наблюдением специалиста", — пояснила диетолог в беседе с РИА "Новости".
Сорокина отметила, что в первую очередь для снижения веса необходимо установить распорядок дня и режим питания, нормализовать ночной сон, завтракать каждое утро, определить для себя оптимальное количество приёмов пищи — нормальным считается четыре-пять раз в сутки, хотя некоторым достаточно и трёх. И после этого вводить коррекционные мероприятия по рациону.
Диетолог посоветовала употреблять в пищу каши (они богаты растительным белком, витаминами группы В, витамином С), различные сорта мяса, рыбы, молочные продукты (источник хорошо усвояемого кальция), овощи и фрукты, небольшое количество орехов, оливковое масло. А для ускорения метаболизма Сорокина рекомендовала оптимальную физическую нагрузку и продукты, обладающие термогенным эффектом (специи, куркума, зелёный чай, зелёный кофе). По её словам, физическая активность в процессе похудения играет первостепенную роль.
Ранее диетолог Ирина Писарева рассказала, сколько можно съесть за новогоднюю ночь. Также она отметила, что лучшим решением будет отложить десерты до следующего утра.
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