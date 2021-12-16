В Харькове Россию назвали "жирной коровой", благодаря которой Украина разбогатела

Харьковский националист Александр Ярмоленко заявил, что Россия была для Украины "жирной коровой", благодаря которой Незалежная богатела.

"Россия для нас всегда была неким подобием жирной коровы, благодаря которой мы разбогатели", — приводит его слова итальянская газета La Repubblica.

Он добавил, что в 2014 году Россия "сошла с ума", "разрешив провозгласить независимые Донецкую и Луганскую республики".