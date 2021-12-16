В Харькове Россию назвали "жирной коровой", благодаря которой Украина разбогатела
По словам националиста Александра Ярмоленко, в 2014 году РФ "сошла с ума", "разрешив провозгласить независимость ДНР и ЛНР".
Флаг Украины © Pixabay
Харьковский националист Александр Ярмоленко заявил, что Россия была для Украины "жирной коровой", благодаря которой Незалежная богатела.
"Россия для нас всегда была неким подобием жирной коровы, благодаря которой мы разбогатели", — приводит его слова итальянская газета La Repubblica.
Он добавил, что в 2014 году Россия "сошла с ума", "разрешив провозгласить независимые Донецкую и Луганскую республики".
Ранее глава Сбербанка Герман Греф заявил, что слухи о возможном "вторжении" России на Украину похожи на пиар-войну. Также он отметил, что в РФ нет никакой напряжённости, а серьёзность "нападения" на Незалежную видна только из Вашингтона.
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