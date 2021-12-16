Первую запись на сайте "Википедии" продали на аукционе за $750 тысяч

Первую запись на сайте крупнейшей онлайн-энциклопедии "Википедия" продали в среду в виде NFT-токена на торгах Christie's в Нью-Йорке за $750 тысяч. Информация об этом размещена на сайте аукционного дома.

Речь идёт о фразе Hello, World! ("Здравствуй, мир!"), которую сооснователь "Википедии" Джимми Уэйлс разместил на сайте 15 января 2001 года. Помимо этого с молотка за $187,5 тысячи ушёл и компьютер, на котором Уэйлс сделал эту запись, — iMac компании Apple малинового цвета.