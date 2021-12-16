Первую запись на сайте "Википедии" продали на аукционе за $750 тысяч
Помимо этого с молотка ушёл и компьютер, на котором она была сделана.
Фото © ТАСС / ЕРА
Первую запись на сайте крупнейшей онлайн-энциклопедии "Википедия" продали в среду в виде NFT-токена на торгах Christie's в Нью-Йорке за $750 тысяч. Информация об этом размещена на сайте аукционного дома.
Речь идёт о фразе Hello, World! ("Здравствуй, мир!"), которую сооснователь "Википедии" Джимми Уэйлс разместил на сайте 15 января 2001 года. Помимо этого с молотка за $187,5 тысячи ушёл и компьютер, на котором Уэйлс сделал эту запись, — iMac компании Apple малинового цвета.
Как сообщалось ранее, денежные средства от продажи пойдут на благотворительность, а также на поддержку социальной сети WT.Social, которую Уэйлс запустил в 2019 году.
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