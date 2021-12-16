Александр Овечкин повторил рекорд НХЛ по заброшенным шайбам в большинстве
На счету российского хоккеиста 274 гола. Он делит первое место с Дэйвом Андрейчуком.
Александр Овечкин © ТАСС / AP
Российский нападающий клуба "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин повторил рекорд Национальной хоккейной лиги (НХЛ) по шайбам, заброшенным в большинстве. Это произошло в матче против "Чикаго Блэкхокс".
Yup, Alex Ovechkin (@ovi8) has tied Dave Andreychuk for 1st on the all-time power play goals list! 🔥— NHL (@NHL) December 16, 2021
You better believe that's a @PPG Colorful Moment. pic.twitter.com/0JjvlXCz0Z
Овечкин забросил шайбу в начале второго периода после удаления Джонатана Тэйвза. Этот гол стал для россиянина 274-м в большинстве, и он догнал Дэйва Андрейчука. Всего же заброшенная шайба стала для Овечкина 751-й в НХЛ. На момент 06:45 в игре завершился третий период. Счёт 4:4, команды ждёт овертайм. "Вашингтон" смог перевести игру в дополнительное время лишь за три секунды до конца — с передачи Овечкина отличился Конор Шири.
Another day, another all-time list @ovi8 climbs. He now needs just one power-play goal to establish an NHL record.#NHLStats: https://t.co/R93v38La70 pic.twitter.com/avsuotx2Il— NHL Public Relations (@PR_NHL) December 16, 2021
Вратарь "Чикаго" Марк-Андре Флёри вышел на единоличное первое место по числу пропущенных шайб от Овечкина — 25. В этом антирейтинге он оставил на втором месте уже завершившего карьеру Хенрика Лундквиста.
Ранее Лайф рассказывал, что 750-я шайба Овечкина вывела его на третье место по числу победных голов в НХЛ.
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