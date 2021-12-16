Александр Овечкин повторил рекорд НХЛ по заброшенным шайбам в большинстве

Овечкин забросил шайбу в начале второго периода после удаления Джонатана Тэйвза. Этот гол стал для россиянина 274-м в большинстве, и он догнал Дэйва Андрейчука. Всего же заброшенная шайба стала для Овечкина 751-й в НХЛ. На момент 06:45 в игре завершился третий период. Счёт 4:4, команды ждёт овертайм. "Вашингтон" смог перевести игру в дополнительное время лишь за три секунды до конца — с передачи Овечкина отличился Конор Шири.