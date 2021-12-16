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Александр Овечкин повторил рекорд НХЛ по заброшенным шайбам в большинстве

На счету российского хоккеиста 274 гола. Он делит первое место с Дэйвом Андрейчуком.

16 декабря, 03:45

Александр Овечкин © ТАСС / AP

Российский нападающий клуба "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин повторил рекорд Национальной хоккейной лиги (НХЛ) по шайбам, заброшенным в большинстве. Это произошло в матче против "Чикаго Блэкхокс".

Овечкин забросил шайбу в начале второго периода после удаления Джонатана Тэйвза. Этот гол стал для россиянина 274-м в большинстве, и он догнал Дэйва Андрейчука. Всего же заброшенная шайба стала для Овечкина 751-й в НХЛ. На момент 06:45 в игре завершился третий период. Счёт 4:4, команды ждёт овертайм. "Вашингтон" смог перевести игру в дополнительное время лишь за три секунды до конца — с передачи Овечкина отличился Конор Шири.

Вратарь "Чикаго" Марк-Андре Флёри вышел на единоличное первое место по числу пропущенных шайб от Овечкина — 25. В этом антирейтинге он оставил на втором месте уже завершившего карьеру Хенрика Лундквиста.

Овечкин побил рекорд "Вашингтона" в матче НХЛ против "Питтсбурга"

Овечкин побил рекорд "Вашингтона" в матче НХЛ против "Питтсбурга"

Ранее Лайф рассказывал, что 750-я шайба Овечкина вывела его на третье место по числу победных голов в НХЛ.

Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

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