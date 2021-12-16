Власти Японии с 2023 по 2027 год хотят потратить на оборону рекордные $263 млрд

Власти Японии планируют в период с 2023 по 2027 год увеличить расходы на оборону страны до рекордных 30 трлн иен ($262,8 млрд). Об этом сообщает газета Nikkei.

Таким образом, в год на оборону будет тратиться порядка 6 трлн иен. Если такой бюджет одобрят, то расходы на оборонные цели Японии превысят лимит в 1% от ВВП, которого власти страны старались придерживаться с 1976 года. Текущий среднесрочный оборонный план (с 2019 до 2023 года) подразумевает расходы в размере 27,5 трлн иен за пятилетку.

Как уточняется, правительство намерено потратить дополнительные средства на закупку новой техники, отправку войск к островам вблизи Китая и усиление противоракетной обороны. Также Токио хочет построить два новых корабля с системами ПРО Aegis и выделить бюджет на разработку истребителя следующего поколения для нужд Сил самообороны, который примут на вооружение примерно к 2035 году. Кроме того, в бюджет заложены средства на развитие кибербезопасности и космоса.

Прежде в Минобороны Японии заявили о планах отказаться от политики целенаправленного сдерживания расходов на оборону. В рамках этой политики министерство старалось удерживать оборонный бюджет в рамках 1% от ВВП.

Осенью новый премьер-министр страны Фумио Кисида отмечал, что его правительство рассмотрит возможности укрепления оборонного потенциала страны. Одной из угроз безопасности он назвал КНДР. Правящая Либерально-демократическая партия Японии хотела вдвое увеличить расходы на оборону страны — до 2% ВВП.