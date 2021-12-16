В Нью-Йорке вандал нарисовал свастику на знаменитой статуе "Атакующий бык" на Уолл-стрит
По данным полиции, он причастен к ещё нескольким аналогичным случаям, произошедшим в декабре.
Вандал нарисовал свастику на статуе "Атакующий бык" в Нью-Йорке © NYPD
В Нью-Йорке полиция разыскивает мужчину, который нарисовал свастику на знаменитой бронзовой статуе "Атакующий бык", установленной на Уолл-стрит — главной финансовой улице города.
По данным правоохранителей, нацистский знак был нарисован на статуе во вторник, 14 декабря, а за день до этого изображение свастики появилось на колонне здания мэрии города. По версии полиции, это сделал один и тот же человек. Вероятно, он же причастен к подобному инциденту и на строительной площадке. Там 3 декабря неизвестный нарисовал три свастики на стене.
В Нью-Йорке вандал рисует свастику на здании мэрии города. Видео © Twitter / NYPDnews
Полиция опубликовала кадры с камер видеонаблюдения и надеется, что они помогут в розыске преступника. Сообщается, что предполагаемый злоумышленник — мужчина, одетый в серое пончо и хромающий при ходьбе. Также он носит чёрный рюкзак, чёрные джинсы и цветные кроссовки.
Это не первый случай, когда быку с Уолл-стрит наносят повреждения. В сентябре 2019 года 42-летний Тевон Варлак несколько раз ударил по статуе банджо, в результате чего вокруг правого рога "Атакующего быка" образовались трещины и царапины. Тогда вандала задержала полиция.
Бронзовая статуя "Атакующий бык" весом 3,2 тонны была установлена на Уолл-стрит в 1989 году. Её автор — итальянский скульптор Артуро ди Модика.
Ранее сообщалось, что в Таллине вандалы осквернили памятник воинам-афганцам. Неизвестные облили монумент красной краской.
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