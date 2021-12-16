Доктор Мясников призвал россиян ревакцинироваться для защиты от "омикрона"
Также врач посоветовал, каким препаратом лучше всего сделать повторную прививку.
Александр Мясников на осмотре перед стартом пострегистрационного исследования вакцины от коронавируса © ТАСС / Александр Щербак
Врач и телеведущий Александр Мясников призвал граждан ревакцинироваться от коронавируса не позднее чем через шесть месяцев после перенесённой болезни или первой вакцинации. Доктор отметил, что ему поступает много вопросов на эту тему.
"Можно долго и умно разглагольствовать, объясняя вам все эти темы. Но сейчас я не буду этого делать. "Тост должен быть коротким, как выстрел!" Видимо, и совет тоже. Итак: призыв к вакцинации сегодня, в преддверии "омикрона", сменился на лозунг "ревакцинируемся!" — написал медик в своём телеграм-канале.
Врач отметил, что в США и Европе сроки для ревакцинации сокращают до трёх месяцев, ведь иначе "омикрон" не остановить".
"Я советую: в преддверии очередной волны конец февраля – март всем, кто получил последнюю дозу вакцины или переболел в октябре или ранее, в начале – середине февраля ревакцинироваться. "Спутником лайт", — добавил специалист.
Напомним, пока омикрон-штамм выявили у 16 россиян, вернувшихся из ЮАР. Глава Минздрава Михаил Мурашко заявил об отсутствии угрозы для пациентов. По его словам, они болеют либо с незначительными симптомами, либо бессимптомно. Выяснилось, что из 16 первых заболевших 11 были привиты от коронавируса.
Ранее Лайф писал, что в России разработали тест-систему для выявления "омикрона". А центр имени Гамалеи уже разработал модификацию антиковидной вакцины "Спутник V" против омикрон-штамма. Сейчас обновлённый препарат проходит первый этап клинических испытаний.
Комментариев: 2
Да верныи путь к бессмертию ,,,
в любом случае иммунитет от вакцины защищает, люди не так серьезно болеют!