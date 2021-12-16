Доктор Мясников призвал россиян ревакцинироваться для защиты от "омикрона"

Врач и телеведущий Александр Мясников призвал граждан ревакцинироваться от коронавируса не позднее чем через шесть месяцев после перенесённой болезни или первой вакцинации. Доктор отметил, что ему поступает много вопросов на эту тему.

"Можно долго и умно разглагольствовать, объясняя вам все эти темы. Но сейчас я не буду этого делать. "Тост должен быть коротким, как выстрел!" Видимо, и совет тоже. Итак: призыв к вакцинации сегодня, в преддверии "омикрона", сменился на лозунг "ревакцинируемся!" — написал медик в своём телеграм-канале.

Врач отметил, что в США и Европе сроки для ревакцинации сокращают до трёх месяцев, ведь иначе "омикрон" не остановить".