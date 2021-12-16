Россия вновь сократила объём инвестиций в гособлигации США

Россия в октябре 2021 года вновь сократила вложения в государственные ценные бумаги США. Это следует из данных американского Минфина.

Отмечается, что Москва продала бумаги на общую сумму 198 млн долларов, портфель снизился до 3,72 млрд. Из этих бумаг подавляющее большинство — 3,17 млрд — приходится на краткосрочные облигации.

Стоит отметить, что сокращение вложений продолжается уже несколько месяцев подряд. Так, ещё в августе Россия владела американскими гособлигациями на сумму 4,004 млрд долларов.