В РФ занятые домашним хозяйством многодетные родители могут получить трудовой статус

В России предложили наделять одного из многодетных родителей, занятого домашним хозяйством, трудовым статусом, засчитываемым в стаж. С такой инициативой выступил депутат Госдумы Иван Сухарев, копия письма на имя вице-премьера Татьяны Голиковой есть в распоряжении RT.

Парламентарий отметил, что одними из приоритетных задач государства являются стимулирование рождаемости и создание условий для всестороннего развития и воспитания детей. Кроме того, Сухарев уточнил, что в РФ достаточно граждан, которые ежедневно ведут домашнее хозяйство, воспитывая детей, отдавая этому всё время и силы, но при этом не трудоустроены официально. Между тем сегодняшнее законодательство не регламентирует их правовой статус, такие люди лишены социальных гарантий, предназначенных для россиян, ведущих официальную трудовую деятельность.

"В этой связи прошу вас рассмотреть возможность введения в Российской Федерации специального трудового статуса для одного из родителей, воспитывающих детей и ведущих домашнее хозяйство, обеспечив их мерами государственной поддержки, в том числе официальным трудоустройством, пенсионным обеспечением и ежемесячной выплатой, равной среднему размеру заработной платы в регионе проживания, при рождении (усыновлении) третьего и последующего ребёнка до достижения возраста совершеннолетия младшим ребёнком в семье", — говорится в обращении Сухарева.