"Лента" за 20 млрд рублей покупает сервис доставки продуктов "Утконос"

Сеть гипермаркетов "Лента" покупает сервис доставки продуктов "Утконос", сумма сделки — 20 млрд рублей. Об этом говорится в сообщении "Ленты".

Решение было принято на заседании совета директоров ретейлера 15 декабря. В компании полагают, что за счёт сделки смогут нарастить свою долю в сегменте онлайн-продаж, а также получить лояльных клиентов и "приобрести уникальные компетенции", пишет РБК.