"Лента" за 20 млрд рублей покупает сервис доставки продуктов "Утконос"
В компании полагают, что за счёт этой сделки смогут нарастить свою долю в сегменте онлайн-продаж.
Фото © ТАСС / Антон Новодережкин
Сеть гипермаркетов "Лента" покупает сервис доставки продуктов "Утконос", сумма сделки — 20 млрд рублей. Об этом говорится в сообщении "Ленты".
Решение было принято на заседании совета директоров ретейлера 15 декабря. В компании полагают, что за счёт сделки смогут нарастить свою долю в сегменте онлайн-продаж, а также получить лояльных клиентов и "приобрести уникальные компетенции", пишет РБК.
А ранее в этом году сеть магазинов "Магнит" купила супермаркеты "Дикси". Сумма сделки составила 87,6 миллиарда рублей. Компания получила 100% всех акций DIXY Holding Limited, под управлением розничной сети на данный момент находится 2477 магазинов в России.
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