Суд арестовал укравшую 23 млн кассиршу "Альфа-банка". Видео © Telegram / SHOT

Суд арестовал кассиршу ачинского отделения "Альфа-банка" Анну Григорьеву, укравшую 23 миллиона рублей. В СИЗО злоумышленница пробудет почти два месяца — до 7 февраля. Об этом сообщает региональное ГУ МВД РФ со ссылкой на официального представителя ведомства Ирину Волк.

"Сегодня в Ачинском городском суде состоялось судебное заседание, на котором решался вопрос о мере пресечения местной жительнице, которая подозревается в присвоении крупной суммы, принадлежавшей банку. Суд удовлетворил ходатайство следователя и избрал ей меру пресечения в виде заключения под стражу сроком 1 месяц 24 дня", — приводятся слова Волк.