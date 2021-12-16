Суд арестовал укравшую 23 млн кассиршу "Альфа-банка"
Ранее женщина заявила, что отдала деньги шантажистам. При этом она не смогла описать преступников.
Фото © VK / Анна Григорьева
Суд арестовал укравшую 23 млн кассиршу "Альфа-банка". Видео © Telegram / SHOT
Суд арестовал кассиршу ачинского отделения "Альфа-банка" Анну Григорьеву, укравшую 23 миллиона рублей. В СИЗО злоумышленница пробудет почти два месяца — до 7 февраля. Об этом сообщает региональное ГУ МВД РФ со ссылкой на официального представителя ведомства Ирину Волк.
"Сегодня в Ачинском городском суде состоялось судебное заседание, на котором решался вопрос о мере пресечения местной жительнице, которая подозревается в присвоении крупной суммы, принадлежавшей банку. Суд удовлетворил ходатайство следователя и избрал ей меру пресечения в виде заключения под стражу сроком 1 месяц 24 дня", — приводятся слова Волк.
Ранее Лайф рассказывал, что кассирша "Альфа-банка" заявила на допросе, что отдала деньги шантажистам. При этом она не смогла описать преступников, из-за чего вызвала к себе ещё больше подозрений.
Напомним, что пропажу 23 миллионов рублей в ачинском отделении "Альфа-банка" заметили спустя четыре дня, 7 декабря, а сама Анна после кражи якобы дважды пыталась свести счёты с жизнью. После первой попытки женщина была госпитализирована, но угрозами заставила мужа забрать её из больницы. При этом Анна оставила полные отчаяния записки с намёками. Тем не менее накануне кассирша была задержана. Лайф писал, что она сама пришла в полицию.
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