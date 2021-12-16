Вильфанд предупредил москвичей об аномальном похолодании из-за "циклонища"
Так, во вторник, 21 декабря, столбики термометров опустятся до минус 21 градуса ночью и до минус 17 градусов — днём.
Фото © Агентство "Москва" / Сергей Ведяшкин
В Москве с понедельника, 20 декабря, начнётся аномальное похолодание. Как сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, из-за крупного циклона температура понизится до 17–21 градуса мороза. Об этом синоптик рассказал в беседе с ТАСС.
"В понедельник начинаются кардинальные изменения в погоде. Это связано с тем, что циклон, даже циклонище, который будет находиться к северо-востоку от Москвы, будет её определять. Понижение температуры будет в ночь на понедельник до минус 6–11 градусов. Примерно такая же температура и днём прогнозируется", — отметил Вильфанд.
По его словам, во вторник станет ещё холоднее. Так, столбики термометров опустятся уже до минус 16–21 градуса ночью и до 12–17 градусов — днём. Предварительно, повышения температуры не стоит ожидать и в среду. Синоптик подчеркнул, что такие показатели на пять-шесть градусов ниже нормы.
Ранее Лайф рассказывал, что синоптик Татьяна Позднякова предупредила москвичей о 20-градусных морозах. При этом она отметила, что такое похолодание является нормой для русской зимы.
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