Вильфанд предупредил москвичей об аномальном похолодании из-за "циклонища"

В Москве с понедельника, 20 декабря, начнётся аномальное похолодание. Как сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, из-за крупного циклона температура понизится до 17–21 градуса мороза. Об этом синоптик рассказал в беседе с ТАСС.

"В понедельник начинаются кардинальные изменения в погоде. Это связано с тем, что циклон, даже циклонище, который будет находиться к северо-востоку от Москвы, будет её определять. Понижение температуры будет в ночь на понедельник до минус 6–11 градусов. Примерно такая же температура и днём прогнозируется", — отметил Вильфанд.

По его словам, во вторник станет ещё холоднее. Так, столбики термометров опустятся уже до минус 16–21 градуса ночью и до 12–17 градусов — днём. Предварительно, повышения температуры не стоит ожидать и в среду. Синоптик подчеркнул, что такие показатели на пять-шесть градусов ниже нормы.