Крымский депутат Гемпель пригласил нового канцлера ФРГ Шольца посетить полуостров

Глава Комитета парламента Крыма по народной дипломатии и межнациональным отношениям, председатель Крымской немецкой национально-культурной автономии Юрий Гемпель пригласил посетить полуостров нового канцлера Германии Олафа Шольца.

"Канцлеру Германии необходимо побывать в Крыму. Уверен, это изменит его ошибочное представление о воссоединении Крыма с Россией. Общение с крымчанами позволит ему убедиться, что не было никакой аннексии, а был честный и справедливый выбор крымского народа, желание воссоединиться со своей исторической родиной, как когда-то произошло воссоединение земель Германии", — отметил Гемпель в беседе с РИА "Новости".

По мнению депутата, Шольц прекрасно понимает, что полуостров вернулся в состав России на законных основаниях, однако не может признать это публично из-за давления США.