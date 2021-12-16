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Крымский депутат Гемпель пригласил нового канцлера ФРГ Шольца посетить полуостров

Парламентарий отметил, что такой визит изменит ошибочное представление главы немецкого правительства о воссоединении региона с Россией.

16 декабря, 05:52

Вид на посёлок Гурзуф и гору Аю-Даг. Фото © ТАСС / Сергей Мальгавко

Глава Комитета парламента Крыма по народной дипломатии и межнациональным отношениям, председатель Крымской немецкой национально-культурной автономии Юрий Гемпель пригласил посетить полуостров нового канцлера Германии Олафа Шольца.

"Канцлеру Германии необходимо побывать в Крыму. Уверен, это изменит его ошибочное представление о воссоединении Крыма с Россией. Общение с крымчанами позволит ему убедиться, что не было никакой аннексии, а был честный и справедливый выбор крымского народа, желание воссоединиться со своей исторической родиной, как когда-то произошло воссоединение земель Германии", — отметил Гемпель в беседе с РИА "Новости".

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По мнению депутата, Шольц прекрасно понимает, что полуостров вернулся в состав России на законных основаниях, однако не может признать это публично из-за давления США.

Ранее Лайф рассказывал, что новый канцлер ФРГ выступил за конструктивный диалог с Россией. Он также подчеркнул, что к оценке ситуации на границе между РФ и Украиной стоит подходить, только соблюдая принципы "восточной политики".

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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