Геолог Махоткин назвал три региона России, где могут произойти извержения вулканов

На территории России есть три региона, где находятся активные вулканы. Это Камчатка, Курильские острова и Кавказ, рассказал главный специалист Всероссийского института минерального сырья, кандидат геолого-минералогических наук Иван Махоткин.

"У нас много активных вулканов — на Камчатке, на Курильских островах, тот же Арарат, что находится на границе Армении и Турции, самый крупный вулкан в Европе Эльбрус, что на Кавказе. Он практически затухший, но может взорваться. О повышенной активности магматического очага Эльбруса говорят расположенные вокруг горячие термальные воды", — подчеркнул Махоткин в беседе с Ura.ru.

По его словам, активными и современными вулканами считаются те, которым чуть меньше пары миллионов лет. Они могут проснуться в любое время, и неизвестно, при каких обстоятельствах это может произойти. В Европе к данной категории относится вся дуга Италии и Сицилии, на востоке и на западе — например, Везувий.