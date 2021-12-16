Геолог Махоткин назвал три региона России, где могут произойти извержения вулканов
По словам эксперта, активными и современными вулканами считаются те, которым чуть меньше пары миллионов лет.
Извержение вулкана Ключевская Сопка на Камчатке © ТАСС / AP / Boris Smirnov
На территории России есть три региона, где находятся активные вулканы. Это Камчатка, Курильские острова и Кавказ, рассказал главный специалист Всероссийского института минерального сырья, кандидат геолого-минералогических наук Иван Махоткин.
"У нас много активных вулканов — на Камчатке, на Курильских островах, тот же Арарат, что находится на границе Армении и Турции, самый крупный вулкан в Европе Эльбрус, что на Кавказе. Он практически затухший, но может взорваться. О повышенной активности магматического очага Эльбруса говорят расположенные вокруг горячие термальные воды", — подчеркнул Махоткин в беседе с Ura.ru.
По его словам, активными и современными вулканами считаются те, которым чуть меньше пары миллионов лет. Они могут проснуться в любое время, и неизвестно, при каких обстоятельствах это может произойти. В Европе к данной категории относится вся дуга Италии и Сицилии, на востоке и на западе — например, Везувий.
Ранее стало известно о первой жертве извержения вулкана на острове Пальма. По одной из версий, мужчина упал с крыши, которую очищал от скопившегося пепла.
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