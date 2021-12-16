Глава ЦИАН Мельников объяснил запрет на публикацию дискриминирующих объявлений

Глава Cian (ЦИАН) Максим Мельников прокомментировал решение компании о запрете на публикацию объявлений, дискриминирующих по этнической принадлежности. По его словам, эта тема обсуждалась внутри ЦИАН несколько лет.

"Этим решением мы хотим добиться равных прав, это попытка сделать наш рынок чуть более цивилизованным в долгосрочной перспективе", — приводит слова Мельникова РБК.

При этом глава ЦИАН допустил, что в краткосрочной перспективе решение компании усложнит поиск квартир, так как арендаторы будут получать больше отказов из-за национальности.

По словам Мельникова, другие участники рынка ещё не ввели аналогичные правила из экономических соображений. Вместе с тем он выразил надежду, что они последуют за ЦИАН. Бизнесмен сообщил, что обсуждал этот вопрос с коллегами в течение ноября и "они ушли думать".

"Мы признаём, что наше решение пока нельзя назвать идеальным. Например, часть владельцев квартир с ним не до конца согласна. При этом у всех собственников всё равно остаётся право выбирать, кому они хотят сдавать жильё", — добавил Мельников.