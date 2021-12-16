Пользователи соцсетей активно обсуждают наряд японки Юри Ватанабэ на конкурсе "Мисс Вселенная – 2021". На одном из дефиле девушка появилась в "кимоно усопших", перехваченном поясом с изображением хризантемы — символа императорской семьи.

Костюм и образ для Ватанабэ разработал израильский дизайнер Авиад Арик Херман. Этой чести его удостоили в связи с празднованием 70-летия установления дипломатических отношений между Японией и Израилем. По словам Хермана, наряд должен был символизировать "невероятную" фешен-культуру японского района Харадзюку, а также отдать дань победительнице конкурса Евровидение, израильской певице Netta, которая часто выходит на сцену в кимоно.

Некоторые пользователи Сети хвалили дизайнера за смелость, но многие посчитали образ "оскорблением Японии". Своё мнение они выразили под публикацией с фотографиями на странице Посольства Израиля в Японии в "Твиттере".

"Человек, разработавший дизайн платья, по-моему, не знаком с Японией. Знание культуры другой страны и уважение к другим людям являются основой для всего", — прокомментировал запись один из пользователей.

Юри Ватанабэ и Авиад Арик Херман © Twitter / Israel in Japan

"Я бы хотел, чтобы дизайнер отказался от своей задумки. Кимоно надето на сторону, которая используется для облачения усопших. Символ хризантемы является символом императорской семьи и не используется просто так. По-моему, некоторые люди могут посчитать этот образ неуважением к Японии", — добавил другой.

Часть пользователей сочли, что образ Ватанабэ является "безумной проекцией того, как Японию видят в так называемом западном обществе". Также критике подверглось не только само кимоно, но и тот факт, что на груди девушки чернилами были нанесены иероглифы, означающие "Япония". Эта надпись ассоциируется с тату, которое является "своеобразным табу в японском обществе".

"Не оскорбляйте Японию! Не оскорбляйте императорскую семью! Не оскорбляйте кимоно!" — эмоционально прокомментировал пользователь с именем Синобу.