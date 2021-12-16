Предпродажи билетов на новую "Матрицу" в РФ превысили 37 млн рублей

Предварительные продажи билетов на новый фильм культовой франшизы "Матрица. Воскрешение" (The Matrix Resurrections) составляют более 37,2 миллиона рублей. Об этом свидетельствуют данные Единой федеральной автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах (ЕАИС).

Отметим, что в российский прокат фильм выпускает компания Universal Pictures. Официальная премьера картины по всей стране состоится сегодня, 16 декабря, но накануне в столичном киноцентре "Октябрь" прошёл первый показ боевика. Зрители назвали франшизу классикой и отметили, что верят в её продолжение.

Фантастический боевик является продолжением франшизы, в которую вошли картины "Матрица" (The Matrix, 1999), "Матрица. Перезагрузка" (The Matrix Reloaded, 2003) и "Матрица. Революция" (The Matrix Revolutions, 2003). Это первая часть, которую Лана Вачовски сняла без сестры Лилли Вачовски. Роли в боевике вновь исполнили Киану Ривз и Керри-Энн Мосс.