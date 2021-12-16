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Предпродажи билетов на новую "Матрицу" в РФ превысили 37 млн рублей

Официальная премьера боевика в России состоится 16 декабря, однако некоторые везунчики уже успели посмотреть картину. Первые зрители назвали франшизу классикой.

16 декабря, 05:37
<p>Киану Ривз и Керри-Энн Мосс в фильме "Матрица. Воскрешение". Фото ©<a href="https://www.kinopoisk.ru/picture/3755581/" target="_blank" rel="noopener noreferrer"> "Кинопоиск</a>"</p>

Киану Ривз и Керри-Энн Мосс в фильме "Матрица. Воскрешение". Фото © "Кинопоиск"

Предварительные продажи билетов на новый фильм культовой франшизы "Матрица. Воскрешение" (The Matrix Resurrections) составляют более 37,2 миллиона рублей. Об этом свидетельствуют данные Единой федеральной автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах (ЕАИС).

Отметим, что в российский прокат фильм выпускает компания Universal Pictures. Официальная премьера картины по всей стране состоится сегодня, 16 декабря, но накануне в столичном киноцентре "Октябрь" прошёл первый показ боевика. Зрители назвали франшизу классикой и отметили, что верят в её продолжение.

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Фантастический боевик является продолжением франшизы, в которую вошли картины "Матрица" (The Matrix, 1999), "Матрица. Перезагрузка" (The Matrix Reloaded, 2003) и "Матрица. Революция" (The Matrix Revolutions, 2003). Это первая часть, которую Лана Вачовски сняла без сестры Лилли Вачовски. Роли в боевике вновь исполнили Киану Ривз и Керри-Энн Мосс.

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Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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