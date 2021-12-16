На Сахалине девочки-подростки избили одноклассницу хоккейной клюшкой

В гимназии в посёлке Ноглики на Сахалине две ученицы восьмого класса заявились в школу с хоккейной клюшкой и избили ей свою одноклассницу. Об этом сообщает kp.ru.

"Конфликт начался раньше. Моя племянница зашла в туалет, там были эти две девочки. После того как она вышла, увидела учителя, который спросил, не видела ли она своих одноклассниц. Педагог получила утвердительный ответ и зашла. Оказалось, что девочки там курили. После этого они стали считать, что племянница их "сдала" учителю. Хотя это было не так", — рассказала тётя пострадавшей.

По словам женщины, на следующий день подруги-восьмиклассницы взяли с собой в школу клюшку, чтобы отомстить. Сначала они грубили и издевались, а потом начали бить всерьёз — по голове и рукам. При этом одноклассники просто стояли и смотрели, утверждает тётя девочки.

"Камеры стоят в классах, гимназия элитным учебным заведением у нас в Ногликах считается, а за поведением девочек никто не следил. Они неоднократно пытались устроить травлю и нашей дочери, и другим детям, а никто не обращал внимания", — добавила женщина.

Она отметила, что её племянница теперь очень подавлена и не хочет возвращаться в школу. Родители решили перевести её в другое учреждение. Также женщина рассказала, что родители обидчиц звонили их семье и предлагали решить конфликт без шумихи, но получили отказ.