Стало известно, сколько российских школьников хотят переехать в другой регион ради карьеры

Фонд гуманитарных проектов — оператор программы ранней профориентации школьников "Билет в будущее" — провёл исследование среди детей в возрасте 14–18 лет об их желании покинуть или остаться в родном регионе ради карьерных перспектив. В нём приняло участие более 2700 школьников, преимущественно из регионов (результаты есть в распоряжении Лайфа).

Выяснилось, что уехать из родного города или региона, чтобы получить высшее образование или найти работу, намерена почти половина будущих выпускников (43%). Ещё 29% пока не определились с решением. 28% планируют остаться на малой родине. Наиболее привлекательными областями профессиональной деятельности для нынешних подростков остаются творческие профессии (20%), сфера IT (16%) и здравоохранение (14%).

"При этом половина респондентов (50%) сообщили, что известное им число предложений о работе или возможности получить образование в интересующей их области "меньше, чем хотелось бы". Правда, 34% участников опроса заявили, что им известно "много предложений хорошей работы" в их регионе. Ещё 16% утверждают, что "узнали о новых возможностях благодаря программе профориентации", — пишут авторы исследования.

В целом же программу ранней профориентации считают полезной 56% опрошенных, отметивших, что профориентация помогла им узнать о карьерных возможностях в их регионе, о которых они не задумывались ранее. По словам управляющего директора Фонда гуманитарных проектов Ивана Есина, желание молодых людей переехать из родного региона отчасти связано с реальными предложениями на рынке труда, но отчасти — с привычным решением, с оглядкой на знакомых.

"Ребята не всегда задумываются о реальных возможностях, существующих в их регионе. Именно ранняя профориентация и знакомство с предложениями по трудоустройству в регионе поможет нам, с одной стороны, закрыть нехватку квалифицированных кадров в регионах, а с другой стороны, поможет нынешним школьникам рассмотреть все возможные траектории развития в профессиональной среде", — подчеркнул Есин.