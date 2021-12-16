В Сургуте возбудили дело после взрыва газового баллона на СТО

Следователи возбудили дело о нарушении требований охраны труда после взрыва газового баллона на станции технического обслуживания в Сургуте . Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Ханты-Мансийскому автономному округе – Югре.

По данным следствия, взрыв произошёл из-за несоблюдения работниками техники безопасности при ремонте и эксплуатации газового оборудования. Уточняется, что разгерметизировался баллон, установленный на одном из автомобилей. В результате обрушилась кровля здания, повреждены другие элементы конструкции. Пострадало 11 человек, большинство из которых — работники автомастерской. Они получили ожоги разной степени тяжести, один из них был госпитализировал в тяжёлом состоянии.