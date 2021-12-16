В Сургуте возбудили дело после взрыва газового баллона на СТО
Следователи уточняют, что инцидент произошёл вследствие несоблюдения работниками техники безопасности.
Взрыв газового баллона на СТО в Сургуте. Фото © LIFE
Следователи возбудили дело о нарушении требований охраны труда после взрыва газового баллона на станции технического обслуживания в Сургуте. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Ханты-Мансийскому автономному округе – Югре.
По данным следствия, взрыв произошёл из-за несоблюдения работниками техники безопасности при ремонте и эксплуатации газового оборудования. Уточняется, что разгерметизировался баллон, установленный на одном из автомобилей. В результате обрушилась кровля здания, повреждены другие элементы конструкции. Пострадало 11 человек, большинство из которых — работники автомастерской. Они получили ожоги разной степени тяжести, один из них был госпитализировал в тяжёлом состоянии.
Ранее Лайф рассказывал, что утром 13 декабря в серпуховском женском монастыре сработало самодельное взрывное устройство. Как писал Лайф, СВУ привёл в действие 18-летний выпускник церковно-приходской школы. В монастырь Владислав Струженков пришёл во время утренней детской молитвы и попал на видео за минуты до детонации. По последним данным, в результате ЧП пострадало 13 человек. Все они госпитализированы, в том числе и виновник трагедии.
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