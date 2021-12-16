Курс турецкой лиры вновь обновил исторический минимум

Турецкая национальная валюта лира снова обновила свои минимальные показатели, перейдя планку в 15 лир за доллар, и это стало новым историческим антирекордом, свидетельствуют данные торгов.

С начала 2021-го лира девальвировалась в два раза. Так, в январе один доллар можно было обменять на 7,3 лиры. Сегодняшние торги турецкая нацвалюта начала с курса 14,85 за доллар, пока потеря стоимости составляет 2,7%.

По данным NTV, сегодня турецкий Центральный банк решит, целесообразно ли дальнейшее снижение учётной ставки. Как указывает телеканал, финансовый сектор республики ожидает снижения ставки с нынешнего уровня в 15% на 100–300 базисных пунктов.