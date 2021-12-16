Курс турецкой лиры вновь обновил исторический минимум
По данным NTV, Центробанк республики сегодня примет решение относительно целесообразности снижения учётной ставки.
© ТАСС / EPA / SEDAT SUNA
Турецкая национальная валюта лира снова обновила свои минимальные показатели, перейдя планку в 15 лир за доллар, и это стало новым историческим антирекордом, свидетельствуют данные торгов.
С начала 2021-го лира девальвировалась в два раза. Так, в январе один доллар можно было обменять на 7,3 лиры. Сегодняшние торги турецкая нацвалюта начала с курса 14,85 за доллар, пока потеря стоимости составляет 2,7%.
По данным NTV, сегодня турецкий Центральный банк решит, целесообразно ли дальнейшее снижение учётной ставки. Как указывает телеканал, финансовый сектор республики ожидает снижения ставки с нынешнего уровня в 15% на 100–300 базисных пунктов.
Напомним, в начале декабря Реджеп Тайип Эрдоган сменил главу Минфина Турции на фоне рекордного обвала курса лиры. Спустя пару дней турецкая оппозиция провела многотысячную акцию, требуя отставки Эрдогана. Президент же заявил, что собрал на свой митинг больше людей, чем лидер основной оппозиционной Народно-республиканской партии. И призвал граждан сохранять доверие к национальной экономике.
Комментариев: 0