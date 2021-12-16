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Московские школьники уйдут на зимние каникулы на три дня раньше

Как отметили в столичном Департаменте образования и науки, таким образом власти надеются разорвать цепочку распространения ковида.

16 декабря, 07:32

© Pixabay

В Москве зимние каникулы у школьников начнутся на три дня раньше положенного срока — 27 декабря. Об этом сообщает РБК со ссылкой на столичный Департамент образования и науки. Соответствующие рекомендации уже направлены в образовательные учреждения.

"Продление осенних каникул показало, что двухнедельное разобщение детей крайне эффективно для разрыва цепочки распространения заболевания CoViD-19 среди школьников. С середины ноября количество классов на карантинах уменьшилось в разы по сравнению с данными за октябрь", — рассказали в ведомстве.

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Кроме того, власти напомнили, что в каждой семье есть планы на новогодние праздники, а чтобы всё состоялось, "важно сохранить здоровье и возможность передвижения, не ограниченную карантинными мерами". В департаменте подчеркнули, что увеличение каникул направлено на укрепление тенденции по снижению заболеваемости в городе.

Отмечается, что для учащихся начальных классов с 27 по 30 декабря будут предусмотрены дежурные группы, а детских садов и колледжей продление каникул не коснётся.

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Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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