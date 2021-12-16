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Нутрициолог Фазлыева перечислила способы сделать новогодние блюда полезнее

По её мнению, на стол лучше выставлять блюда, состав которых хорошо известен, а перед застольем стоит заранее выпить стакан горячей воды с лимоном.

16 декабря, 07:39

Фото © Shutterstock

Нутрициолог и врач антивозрастной медицины Айгуль Фазлыева в беседе с "Москвой 24" посоветовала во время новогоднего застолья исключить из рациона полуфабрикаты, крабовые палочки и колбасные изделия из-за большого содержания консервантов, красителей и сахара.

"Пусть в новогоднюю ночь будет много зелени, овощей и фруктов. Клетчатка, которая входит в их состав, не даст вам съесть лишнего, окажет благотворное действие на кишечник, поможет усвоению мясных блюд", — подчеркнула специалист.

По словам Фазлыевой, из-за одновременного употребления всех новогодних блюд повышается нагрузка на организм. Также она не рекомендует запивать еду холодными компотами, газированными напитками, соками или алкоголем. Это способствует обострению разных заболеваний желудочно-кишечного тракта, увеличению веса и вызывает отёки.

Врач также добавила, что на стол лучше выставлять блюда, состав которых хорошо известен. Перед застольем заранее можно выпить стакан горячей воды с лимоном, что повысит выработку пищеварительных соков — для лучшего усвоения пищи.


"Все традиционные новогодние салаты обычно заправляются майонезом. Лучше приготовить домашний вариант этого соуса или заменить его на йогурт без добавок. Блюдо будет не менее вкусным", — советует Фазлыева.

Если же без традиционной селёдки под шубой не обойтись, стоит прибегнуть к "экологичным" способам приготовления блюда, считает нутрициолог. Например, засолить сельдь дома.

"В селёдку обычно добавляются консерванты, а именно — формальдегиды. Взаимодействуя с майонезом, они образуют соединения, которые обладают канцерогенным действием", заключила специалист.

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Авторы
Григорий Воронцов
Григорий Воронцов

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