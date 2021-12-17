ФСБ задержала неонациста из украинской группировки МКУ, готовившего нападение на журналиста

В Ростовской области задержан сторонник неонацистской радикальной группировки МКУ ("Маньяки. Культ убийц"*), готовивший насильственную акцию в отношении журналиста. Об этом сообщает в пятницу Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.

"Задержан гражданин России 1979 года рождения, причастный к подготовке по указанию главаря неонацистской радикальной молодёжной группировки МКУ, гражданина Украины Егора Краснова, к насильственной акции в отношении представителя российских СМИ, специализирующегося на подготовке журналистских материалов по украинской проблематике", — говорится в сообщении.

МКУ — организация, созданная украинским неонацистом Егором Красновым в 2017 году. Сам он прошлой зимой был задержан на Украине, но продолжал свою деятельность по вербовке сторонников в Сети, в связи с чем бытует мнение, что его крышуют украинские спецслужбы. Изначально сторонники группировки избивали бездомных, а также своих ровесников из молодёжных субкультур, чтобы, как считается, отточить свои "боевые" навыки, и лишь после 2019 года Егор Краснов начал готовить своих последователей к совершению террористических акций на территории России путём массового убийства людей с помощью холодного и огнестрельного, взрывного оружия.

13 декабря Лайф сообщал, что ФСБ задержала более сотни украинских неонацистов из МКУ в 37 регионах России. Сообщается, что злоумышленники призывали к участию в насильственных акциях и планировали нападения на школы. А прошлой весной сотрудники ФСБ задержали 14 участников той же украинской радикальной группировки, но уже в Саратове. Среди злоумышленников были несовершеннолетние. У них изъяли пропагандистские экстремистские материалы, холодное оружие, а также средства связи, в которых сохранены инструкции по изготовлению СВУ и огнестрельного оружия.