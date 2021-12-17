Сенатор Пушков уличил генсека НАТО Столтенберга во лжи об Украине

Член Совета Федерации Алексей Пушков раскритиковал два принципиальных заявления генерального секретаря Североатлантического альянса Йенса Столтенберга — "оба неверных, ни фактологически, ни политически".

"Первое: "Мы привержены праву всех стран определять своё будущее, свою внешнюю политику без внешнего вмешательства". Это опровергается войной НАТО в Ливии, агрессией США и Британии при поддержке других стран НАТО в Ираке", — пояснил парламентарий в посте в телеграм-канале.

Кроме того, напомнил Пушков и об откровенном вмешательстве западной коалиции в ситуацию в Сирии, часть республики контролируется войсками США и Турции. Как считает сенатор, данный ложный принцип НАТО использует ради собственной выгоды.

"Второе: "Отношения НАТО и Украины касаются исключительно самой Украины и 30 государств альянса". Это не так", — отрезал Пушков, подчеркнув, что НАТО не является гуманитарной организацией, это военный альянс.

Член Совфеда отметил прямую угрозу НАТО государствам, не входящим в объединение, прежде всего России.

"Включение в альянс Украины, имеющей протяжённую границу с Россией, приведёт к изменению стратегической ситуации в Европе и нарушает принцип равной безопасности", — резюмировал Пушков, добавив, что приём Украины, объявившей РФ противником, в НАТО по определению не может быть исключительным делом Брюсселя и Киева.