Кулеба: Столтенберг не ответил Зеленскому, в каком году Украину примут в НАТО

Генсек НАТО Йенс Столтенберг не ответил на вопрос президента Украины Владимира Зеленского о том, в каком году Незалежную примут в альянс. Об этом сообщил глава украинского МИД Дмитрий Кулеба.

"Там [на встрече Зеленского и Столтенберга] тоже было всё очень хорошо, позитивно, но единственный недостаток, скажу честно, что год, когда Украина станет членом НАТО, нам не сказали, хотя мы спрашивали", — заявил он.

Кулеба добавил, что Киев заверили в том, что дискуссия о вступлении в альянс "должна происходить исключительно между Украиной и НАТО".