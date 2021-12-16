Кулеба: Столтенберг не ответил Зеленскому, в каком году Украину примут в НАТО
Сегодня, 16 декабря, генеральный секретарь альянса встретился с лидером Незалежной.
Фото © ТАСС / imago images / photothek
Генсек НАТО Йенс Столтенберг не ответил на вопрос президента Украины Владимира Зеленского о том, в каком году Незалежную примут в альянс. Об этом сообщил глава украинского МИД Дмитрий Кулеба.
"Там [на встрече Зеленского и Столтенберга] тоже было всё очень хорошо, позитивно, но единственный недостаток, скажу честно, что год, когда Украина станет членом НАТО, нам не сказали, хотя мы спрашивали", — заявил он.
Кулеба добавил, что Киев заверили в том, что дискуссия о вступлении в альянс "должна происходить исключительно между Украиной и НАТО".
Напомним, сегодня Йенс Столтенберг встретился с Владимиром Зеленским, заявив после переговоров, в частности, что НАТО не пойдёт на компромисс с Россией и продолжит расширение блока, "со временем" приняв Украину и Грузию.
Комментариев: 1
Не для того пушечное мясо выращивается, чтобы принимать его в лигу белых людей. Неужели они не в курсе?