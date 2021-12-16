Политолог Брутер объяснил, почему решения по "Северному потоку – 2" не будет в начале 2022-го

Одной из причин, по которой регулятор ФРГ исключил решение по "Северному потоку – 2" до лета 2022 года, является нежелание Германии "дружить" с Россией. Об этом заявил эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер в беседе с Лайфом.

"Они (власти ФРГ. — Прим. Лайфа) не хотят его ("Северный поток — 2". — Прим. Лайфа) сертифицировать быстро, а официально они могут предложить такую процедуру. Они не хотят с нами дружить. Вот никак. Они будут нам выкручивать руки, разбивать морды, если захотят, делать мелкие гадости, более крупные — они такие люди. Они тянут, потому что они его вообще не собираются включать", — пояснил Брутер.

По его словам, это будет продолжаться до тех пор, пока Россия сама не откажется от сертификации трубопровода. Таким образом, ФРГ создаёт "неприемлемые условия" функционирования "Северного потока – 2" или же откладывает принятие решения на следующий срок.

"Либо мы соглашаемся с тем, что мы теряем значительную часть выгоды, либо они [власти ФРГ] не будут это сертифицировать вообще и угрожать тем, что если Россия нападёт на Украину, то вообще мы его отменим навсегда", — отметил эксперт.

Он также указал, что сейчас на Западе предлагают зарегистрировать трубопровод в Германии. И тогда это будет означать подверженность всем немецким и евросоюзовским процедурам, в том числе полный анбандлинг (unbundling, то есть разделение организаций. — Прим. Лайфа) и допуск других компаний к транспортировке газа, сказал Брутер.

Германия может "морочить" голову России, но при этом говорить: "это вы не хотите, вы виноваты". По словам эксперта, РФ "ошибается", когда ждёт от властей ФРГ "нормальности, хорошего отношения".