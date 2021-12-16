Автомобилистам рассказали, как мойка в зимний период может навредить машине

Неграмотно проведённая мойка в зимний период может навредить автомобилю. Об этом водителей предупредил заместитель главного редактора издательского дома "За рулём" Никита Гудков. По его словам, в самое холодное время года не стоит мыть машину самостоятельно и доверять процесс подозрительным автомойкам.

"В сильный мороз мойка чревата тем, что вода попадает в замки, ручки, уплотнители дверей, поводки дворников и т.д., можно негативные последствия получить. При температурах до минус пяти никакого криминала в том, чтобы помыть машину, в плане замерзания нет", — приводит слова эксперта "Вечерняя Москва".

Гудков отметил, что в регионах с большим количеством реагентов машина запачкается быстрее, но в плохую погоду ехать на мойку бессмысленно — по дороге домой авто загрязнится снова, а слишком частая мойка, даже популярная у нас бесконтактная, вредна для краски автомобиля.

Так что перед поездкой на мойку стоит изучить прогноз погоды, заключил эксперт. Если ожидаются сильные морозы, то помыть автомобиль лучше в самый последний день перед похолоданием. Расчёт такой: при падении температуры дороги станут чище и результат сохранится дольше, а ещё получится избежать избыточного попадания влаги на автомобиль в сильный мороз.