НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Автомобилистам рассказали, как мойка в зимний период может навредить машине

Негативным фактором здесь могут выступить и сильный мороз, и избыточная влага, и оттепель, и реагенты, и непрофессиональные мойщики. Надо быть начеку.

16 декабря, 15:19
<p>© Pexels </p>

© Pexels

Неграмотно проведённая мойка в зимний период может навредить автомобилю. Об этом водителей предупредил заместитель главного редактора издательского дома "За рулём" Никита Гудков. По его словам, в самое холодное время года не стоит мыть машину самостоятельно и доверять процесс подозрительным автомойкам.

"В сильный мороз мойка чревата тем, что вода попадает в замки, ручки, уплотнители дверей, поводки дворников и т.д., можно негативные последствия получить. При температурах до минус пяти никакого криминала в том, чтобы помыть машину, в плане замерзания нет", приводит слова эксперта "Вечерняя Москва".

Гудков отметил, что в регионах с большим количеством реагентов машина запачкается быстрее, но в плохую погоду ехать на мойку бессмысленно — по дороге домой авто загрязнится снова, а слишком частая мойка, даже популярная у нас бесконтактная, вредна для краски автомобиля.

Так что перед поездкой на мойку стоит изучить прогноз погоды, заключил эксперт. Если ожидаются сильные морозы, то помыть автомобиль лучше в самый последний день перед похолоданием. Расчёт такой: при падении температуры дороги станут чище и результат сохранится дольше, а ещё получится избежать избыточного попадания влаги на автомобиль в сильный мороз.

Российским водителям рассказали, как не допустить "оквадрачивания" колёс

Российским водителям рассказали, как не допустить "оквадрачивания" колёс

Ранее Лайф рассказывал, как правильно подготовить автомобиль к зиме. В частности, стоит заменить масло, салонный фильтр, провести диагностику авто и потренироваться вождению в экстремальных условиях, но есть кое-что ещё, на что стоит обратить внимание.

Авторы
Алексей Берковиц
Алексей Берковиц

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1