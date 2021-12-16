НКО подали 145 заявок на бесплатное размещение социальной рекламы в Сети

В Институт развития Интернета (ИРИ) поступило более 140 заявок на конкурс для некоммерческих организаций о бесплатном размещении социальной рекламы в Интернете. Об этом сообщила пресс-служба учреждения.

Отмечается, что итоги конкурса будут подведены в начале февраля 2022 года. А в марте стартуют первые федеральные кампании на крупнейших интернет-площадках компаний "Яндекс", VK и Rambler Group. Победители получат более 100 миллионов показов баннерной рекламы, отметили в пресс-службе ИРИ.

"Первый конкурс на бесплатное размещение соцрекламы для НКО можно считать состоявшимся. Мы получили 145 заявок от некоммерческих организаций из 27 регионов России! Топ-5 — это Москва, Санкт-Петербург, Татарстан, Московская область, Алтайский край", — заявил заместитель генерального директора Института развития Интернета по соцрекламе Андрей Воронков.

По его словам, самые популярные темы социальной рекламы — соцподдержка людей с ограниченными возможностями здоровья и тех, кто оказался в трудной жизненной ситуации, а также повышение уровня финансовой и правовой грамотности населения. На них приходится почти 50% заявок.

Теперь экспертам предстоит оценить значимость и масштаб соцрекламы, её ориентацию на массовую аудиторию, оригинальность и корректность рекламного сообщения, креативность и новизну идей, а также сам сайт, на который будет попадать пользователь при клике на рекламный баннер, рассказали в пресс-службе. Окончательное решение о выборе финалистов останется за комиссией по отбору проектов социальной рекламы.

Также сообщается, что в следующем году ИРИ планирует провести много крупных федеральных рекламных кампаний. Причём на самые различные темы, включая проблему бездомных и защиту их прав. Соответствующий договор ИРИ уже подписал с благотворительным фондом "Доктор Лиза".