НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Суд продлил арест устроившему стрельбу в казанской гимназии Ильназу Галявиеву

Ранее по заключению комплексной психолого-психиатрической экспертизы он был признан вменяемым.

16 декабря, 14:55
3089

Ильназ Галявиев. Фото © ТАСС / Алеев Егор

Приволжский районный суд Казани продлил арест Ильназу Галявиеву, который застрелил девять человек во время атаки на гимназию.

"Приволжский районный суд Казани удовлетворил ходатайство следствия о продлении ареста Галявиеву до 11 апреля 2022 года", — говорится в сообщении суда.

Устроивший стрельбу в казанской гимназии Галявиев признан вменяемым

Устроивший стрельбу в казанской гимназии Галявиев признан вменяемым

Напомним, бывший ученик казанской гимназии № 175 Ильназ Галявиев устроил стрельбу в учебном заведении утром 11 мая, открыв огонь практически с порога. В результате трагедии погибло девять человек: семь школьников и две учительницы, одна из которых закрыла собой ребёнка от напавшего. Стрелок был арестован. 10 декабря стало известно, что ему предъявили окончательное обвинение. В материалах уголовного дела указывается, что Галявиев пытался подражать действиям неформальных представителей одной из деструктивных субкультур.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1