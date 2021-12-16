Суд продлил арест устроившему стрельбу в казанской гимназии Ильназу Галявиеву
Ранее по заключению комплексной психолого-психиатрической экспертизы он был признан вменяемым.
Ильназ Галявиев. Фото © ТАСС / Алеев Егор
Приволжский районный суд Казани продлил арест Ильназу Галявиеву, который застрелил девять человек во время атаки на гимназию.
"Приволжский районный суд Казани удовлетворил ходатайство следствия о продлении ареста Галявиеву до 11 апреля 2022 года", — говорится в сообщении суда.
Напомним, бывший ученик казанской гимназии № 175 Ильназ Галявиев устроил стрельбу в учебном заведении утром 11 мая, открыв огонь практически с порога. В результате трагедии погибло девять человек: семь школьников и две учительницы, одна из которых закрыла собой ребёнка от напавшего. Стрелок был арестован. 10 декабря стало известно, что ему предъявили окончательное обвинение. В материалах уголовного дела указывается, что Галявиев пытался подражать действиям неформальных представителей одной из деструктивных субкультур.
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