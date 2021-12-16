Россия и Монголия приняли декларацию с чёткими ориентирами углубления сотрудничества

Россия и Монголия приняли декларацию, которая содержит чёткие ориентиры углубления двустороннего сотрудничества по различным направлениям взаимодействия. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин по итогам российско-монгольских переговоров.

"Мы с господином президентом [Монголии Ухнаагийном Хурэлсухом] приняли совместную политическую декларацию. Она идёт в развитие подписанного в 2019 году Договора о дружественных отношениях и всеобъемлющем стратегическом партнёрстве", — сказал Путин.