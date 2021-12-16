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Россия и Монголия приняли декларацию с чёткими ориентирами углубления сотрудничества

Документ идёт в развитие подписанного в 2019 году Договора о дружественных отношениях и всеобъемлющем стратегическом партнёрстве, отметил президент РФ Путин.

16 декабря, 14:51

© Shutterstock

Россия и Монголия приняли декларацию, которая содержит чёткие ориентиры углубления двустороннего сотрудничества по различным направлениям взаимодействия. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин по итогам российско-монгольских переговоров.

"Мы с господином президентом [Монголии Ухнаагийном Хурэлсухом] приняли совместную политическую декларацию. Она идёт в развитие подписанного в 2019 году Договора о дружественных отношениях и всеобъемлющем стратегическом партнёрстве", — сказал Путин.

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Ранее российский лидер заявил, что РФ и Монголия могут выйти на допандемийный уровень товарооборота. Путин отметил, что визит президента азиатской страны в Москву проходит в год столетия установления дипломатических отношений между государствами.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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