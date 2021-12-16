Депутаты Думы рассказали, как можно бороться с "инфоцыганами"

Простого решения в борьбе с недобросовестными продавцами онлайн-курсов, так называемыми инфоцыганами, нет. Таким мнением в беседе с Лайфом поделился зампред Комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин. Депутат отметил, что проблема "инфоцыганства" решится, если приравнять блогеров к СМИ, но для российского законодательства это будет "шаг назад".

"Я уверен, что бороться с "инфоцыганами" нужно не запретами и ограничениями, а развивая в обществе навыки цифровой гигиены и финансовой грамотности. Этим должны заниматься не законодатели, а общественные организации: методично и системно объяснять людям, как не дать себя обдурить в соцсетях, как противостоять "инфоцыганам" и прочим мошенникам", — рассказал Горелкин.

В свою очередь первый зампред Комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко отметила, что продавцов онлайн-курсов необходимо обязать получать соответствующую лицензию, как происходит в случае с курсами офлайн.

"Если вы собираетесь открыть курсы офлайн, то вам надо получить лицензию, а в Интернете, к сожалению, это не ограничено. <...> В Интернете это не требуется. Если возникнет такая инициатива (сделать обязательным получение лицензии для онлайн-курсов. — Прим. Лайфа), я её поддержу", — сказала Драпеко.

Депутат также заявила о необходимости повышать уровень образования и культуры у людей, поскольку образованный гражданин "вот этим всем мракобесам никогда не верит".