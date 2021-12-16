Астрофизики предупредили о нескольких магнитных бурях на Земле до Нового года

До конца этого года несколько магнитных бурь обрушатся на Землю. Об этом свидетельствуют данные астрофизиков из мировых агентств, связанных с NASA.

Обычно магнитные бури достигают Земли не чаще четырёх раз в месяц, однако иногда наблюдается целый каскад магнитных излучений, которые сильно влияют на зависимых от погоды людей.

"В этом месяце ещё нужно пережить как минимум три "магнитных" дня. Ближайший геомагнитный удар прогнозируется 16 декабря", — сообщили астрофизики.

По словам экспертов, бури будут очень сильными и достигнут мощности приблизительно в три-четыре балла по пятибалльной шкале. Чрезмерно метеозависимым людям рекомендуется быть внимательными к прогнозам и своему здоровью.

Следующая солнечная буря ожидается 19 декабря, а финальное возмущение на Солнце придётся на сутки 30–31 декабря.