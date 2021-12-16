НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Резцова стала пятой в спринте на Кубке мира по биатлону

Победу одержала норвежка Марте Олсбю-Ройселанн, для которой это стала вторая виктория кряду.

16 декабря, 14:27

Кристина Резцова. Фото © ТАСС / Сергей Бобылев

Российская биатлонистка Кристина Резцова стала пятой в спринте на четвёртом этапе Кубка мира по биатлону во французском Анси.

Представительница ХМАО-Югры допустила промах на стрельбе лёжа, однако показала хорошую скорость на лыжне, чем и смогла обеспечить себе лучший результат в карьере. Победу же одержала норвежка Марте Олсбю-Ройселанн, которая сумела пройти гонку без промахов, привезя около 20 секунд Анаис Бескон, ставшей второй. Третье место у представительницы Швеции Элизы Эберг, которая сумела подняться на пьедестал с двумя промахами.

Немецкая биатлонистка упала с лестницы и не вышла на старт женского спринта на Кубке мира

Немецкая биатлонистка упала с лестницы и не вышла на старт женского спринта на Кубке мира

Отметим и результаты остальных представительниц нашей страны. Ирина Казакевич промазала один раз и стала 17-й, Светлана Миронова также промазала единожды и стала 21-й, чуть ниже — Ульяна Нигматуллина и Валерия Васнецова, которые заняли 23-е и 24-е место соответственно. Ещё одна россиянка — Лариса Куклина — не смогла попасть в 60 сильнейших и гонку преследования.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1