Резцова стала пятой в спринте на Кубке мира по биатлону

Российская биатлонистка Кристина Резцова стала пятой в спринте на четвёртом этапе Кубка мира по биатлону во французском Анси.

Представительница ХМАО-Югры допустила промах на стрельбе лёжа, однако показала хорошую скорость на лыжне, чем и смогла обеспечить себе лучший результат в карьере. Победу же одержала норвежка Марте Олсбю-Ройселанн, которая сумела пройти гонку без промахов, привезя около 20 секунд Анаис Бескон, ставшей второй. Третье место у представительницы Швеции Элизы Эберг, которая сумела подняться на пьедестал с двумя промахами.