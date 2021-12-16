Резцова стала пятой в спринте на Кубке мира по биатлону
Победу одержала норвежка Марте Олсбю-Ройселанн, для которой это стала вторая виктория кряду.
Кристина Резцова. Фото © ТАСС / Сергей Бобылев
Российская биатлонистка Кристина Резцова стала пятой в спринте на четвёртом этапе Кубка мира по биатлону во французском Анси.
Представительница ХМАО-Югры допустила промах на стрельбе лёжа, однако показала хорошую скорость на лыжне, чем и смогла обеспечить себе лучший результат в карьере. Победу же одержала норвежка Марте Олсбю-Ройселанн, которая сумела пройти гонку без промахов, привезя около 20 секунд Анаис Бескон, ставшей второй. Третье место у представительницы Швеции Элизы Эберг, которая сумела подняться на пьедестал с двумя промахами.
Отметим и результаты остальных представительниц нашей страны. Ирина Казакевич промазала один раз и стала 17-й, Светлана Миронова также промазала единожды и стала 21-й, чуть ниже — Ульяна Нигматуллина и Валерия Васнецова, которые заняли 23-е и 24-е место соответственно. Ещё одна россиянка — Лариса Куклина — не смогла попасть в 60 сильнейших и гонку преследования.
Биатлон. Интересное по теме
Немецкая биатлонистка упала с лестницы и не вышла на старт женского спринта на Кубке мира
вчера в 13:35
Традиционная биатлонная Рождественская гонка пройдёт в немецком Рупольдинге
15 декабря, 13:21
Олсбю-Ройселанн выиграла гонку преследования на Кубке мира по биатлону, Казакевич — девятая
12 декабря, 14:24
Комментариев: 0