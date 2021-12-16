Сноубордист Логинов завоевал серебро на этапе Кубка мира

Российский сноубордист Дмитрий Логинов занял второе место в гигантском слаломе на этапе Кубка мира. Соревнования прошли в итальянском Карецце.

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Логинов — трёхкратный чемпион мира по сноуборду. В 2019 году в Парк-Сити он победил в параллельном слаломе и параллельном гигантском слаломе. В 2021-м в Рогле россиянин первенствовал в параллельном гигантском слаломе.