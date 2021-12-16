Сноубордист Логинов завоевал серебро на этапе Кубка мира
В финальном заезде он уступил немцу Стефану Баумейстеру.
Сноубордист Дмитрий Логинов. Фото © ТАСС / EPA / JEFF SWINGER
Российский сноубордист Дмитрий Логинов занял второе место в гигантском слаломе на этапе Кубка мира. Соревнования прошли в итальянском Карецце.
В финальном заезде Логинов уступил Стефану Баумейстеру из Германии. Бронзу завоевал итальянец Эдвин Коратти.
Россияне Дмитрий Сарсембаев, Дмитрий Карлагачев, Ярослав Степанко, Илья Витюгов, Андрей Соболев, Вик Уайлд, Игорь Слуев, Денис Сарсембаев, Всеволод Мартынов и Владимир Пнёв не смогли пробиться в 1/8 финала.
Логинов — трёхкратный чемпион мира по сноуборду. В 2019 году в Парк-Сити он победил в параллельном слаломе и параллельном гигантском слаломе. В 2021-м в Рогле россиянин первенствовал в параллельном гигантском слаломе.
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