Елизавета II отменила предрождественский обед из-за распространения омикрон-штамма ковида
От проведения мероприятия отказались после слов главного санитарного врача Англии Криса Уитти, который заявил о необходимости людей серьёзно задуматься о сокращении числа новогодних торжеств.
Королева Елизавета II. Фото © ТАСС / РА / Andrew Matthews
Королева Великобритании Елизавета II приняла решение отменить традиционный семейный предрождественский обед в условиях быстрого распространения в стране омикрон-штамма коронавируса. Об этом сообщил Sky News со ссылкой на источник в Букингемском дворце.
"Понятно, что это решение является мерой предосторожности. Если бы рождественское мероприятие не отменили, это поставило бы под угрозу слишком много людей", — передаёт британский телеканал, приводя слова источника.
Сообщается, что Виндзорский замок уже был полностью готов к обеду, который 95-летняя монархиня устраивает каждый год для своей большой семьи.
Однако после слов главного санитарного врача Англии Криса Уитти, заявившего о необходимости серьёзно задуматься в связи со сложившейся ситуацией о "выборе для себя только тех мероприятий, которые имеют наибольшее значение", семейную трапезу решили отменить.
Традиционно на предрождественский обед приглашают большинство членов британской монаршей фамилии, включая тех, кто не проводит рождественские праздники вместе с королевой.
В прошлом году из-за пандемии Елизавета II отмечала Рождество только в компании супруга принца Филиппа. Напомним, герцог Эдинбургский умер на 100-м году жизни 9 апреля.
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