Елизавета II отменила предрождественский обед из-за распространения омикрон-штамма ковида

Королева Великобритании Елизавета II приняла решение отменить традиционный семейный предрождественский обед в условиях быстрого распространения в стране омикрон-штамма коронавируса. Об этом сообщил Sky News со ссылкой на источник в Букингемском дворце.

"Понятно, что это решение является мерой предосторожности. Если бы рождественское мероприятие не отменили, это поставило бы под угрозу слишком много людей", — передаёт британский телеканал, приводя слова источника.

Сообщается, что Виндзорский замок уже был полностью готов к обеду, который 95-летняя монархиня устраивает каждый год для своей большой семьи.

Однако после слов главного санитарного врача Англии Криса Уитти, заявившего о необходимости серьёзно задуматься в связи со сложившейся ситуацией о "выборе для себя только тех мероприятий, которые имеют наибольшее значение", семейную трапезу решили отменить.

Традиционно на предрождественский обед приглашают большинство членов британской монаршей фамилии, включая тех, кто не проводит рождественские праздники вместе с королевой.