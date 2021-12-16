На Муз-ТВ составили протокол за распространение вредной для детей информации

На телеканал Муз-ТВ и его бывшего программного директора Андрея Разыграева составили протокол за распространение вредной для детей информации. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на Басманный суд Москвы.

Отметим, что статья предусматривает штраф в размере от 20 до 200 тысяч рублей для юридических лиц с конфискацией предмета административного правонарушения.

Напомним, суд оштрафовал Муз-ТВ на миллион рублей за гей-пропаганду после появления Филиппа Киркорова вместе с блогером Давой в сопровождении массовки из полуголых мужчин. Также был оштрафован и Андрей Разыграев. Согласно судебному постановлению, штраф составил 100 тысяч рублей. Позднее Киркоров впервые высказался об эпатажном появлении, отметив, что на каждое светское мероприятие приходит со спутниками или спутницами, в зависимости от музыкального проекта, и ранее к нему претензий не возникало.