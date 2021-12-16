Аналитики назвали одну из основных причин ошибок ПЦР-тестов на ковид

Одна из самых главных причин ошибок в определении заражения коронавирусом ПЦР-тестами — несоблюдение перевозчиками требований к их транспортировке. Об этом в беседе с Лайфом заявили аналитики компании "Диазан".

Так, по их словам, около 90% ПЦР-тестов зарубежного производства поставляются в Россию автотранспортом. Причём часть из них приходит в негодность в процессе транспортировки, а это в дальнейшем приводит к ошибочной диагностике, отметили эксперты.

"Самым главным условием у добросовестных поставщиков тестов является строгое соблюдение температурного режима — не больше и не меньше 10 градусов тепла. Вторым важным условием является скорость доставки, так как чем быстрее перевозчик выполнит свою работу, тем меньше вероятность нарушения условий хранения", — пояснил сооснователь группы транспортных компаний "Диазан" Динар Хабибуллин.

По его словам, на точность теста влияет любое нарушение условий перевозки. Причём в большинстве случаев производители не имеют понятия, в каких условиях их ПЦР-тесты перевозятся. Чтобы не было имиджевых и финансовых потерь, поставщики вынуждены обращаться в транспортные компании, способные предоставить данные о температуре в фургоне и точном местоположении грузовика в формате онлайн, рассказал Хабибуллин.

Как отметили участники рынка автоперевозок, ввиду того что ряд компаний хочет сэкономить, в течение последних полутора лет нередко ПЦР-тесты перевозили с грубыми нарушениями. Не стоит забывать и про безответственность некоторых сотрудников, и про плохой контроль за водителями. При условии что в одной фуре помещается 800 коробок, число испорченных ПЦР-тестов могло достигнуть нескольких миллионов, сообщили собеседники Лайфа.