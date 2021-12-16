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В копилку фобий: Врач Шарифуллина предупредила о приступах удушья от Wi-Fi-роутеров

По словам медика, данные устройства оказывают разнообразное влияние на человека. При этом, как она подчеркнула, во многих странах эксперты уже давно рекомендуют переходить на проводные соединения.

16 декабря, 13:36

© Pexels

Wi-Fi-роутер из-за своего электромагнитного излучения может привести к проблемам со здоровьем и болезням. Как рассказала главный научный сотрудник приложения превентивной медицины Ornament Элина Шарифуллина, самочувствие человека значительно ухудшается в помещениях, где находится сразу несколько работающих электроприборов.

Среди симптомов чрезмерного воздействия роутеров, по словам специалиста, зачастую наблюдаются тошнота, головокружение, утомляемость, снижение памяти, головная боль. Кроме того, нередко появляется ещё и раздражительность.

"При гиперчувствительности к электромагнитным излучениям, которая фиксируется у одного из тысячи, могут отмечаться гипертонические кризы и приступы удушья", — цитирует "Газета.ru" Шарифуллину.

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Врач подчеркнула, что во многих странах эксперты уже давно рекомендуют переходить на проводные соединения и отключать точки доступа Wi-Fi в общественных местах. При этом, как напомнила медик, на данный момент нет ни одного исследования, которое бы чётко установило негативное влияние роутеров на организм человека.

А ранее врач Екатерина Терентьева перечислила опасную из-за излучения бытовую технику. Эффект, по словам медика, зависит от интенсивности, длительности и локализации облучения, а также от исходного состояния здоровья.

Что делать в случае перегруза домашней сети Wi-Fi, рассказал эксперт

Что делать в случае перегруза домашней сети Wi-Fi, рассказал эксперт

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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