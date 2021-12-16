Wi-Fi-роутер из-за своего электромагнитного излучения может привести к проблемам со здоровьем и болезням. Как рассказала главный научный сотрудник приложения превентивной медицины Ornament Элина Шарифуллина, самочувствие человека значительно ухудшается в помещениях, где находится сразу несколько работающих электроприборов.

Среди симптомов чрезмерного воздействия роутеров, по словам специалиста, зачастую наблюдаются тошнота, головокружение, утомляемость, снижение памяти, головная боль. Кроме того, нередко появляется ещё и раздражительность.

"При гиперчувствительности к электромагнитным излучениям, которая фиксируется у одного из тысячи, могут отмечаться гипертонические кризы и приступы удушья", — цитирует "Газета.ru" Шарифуллину.

Врач подчеркнула, что во многих странах эксперты уже давно рекомендуют переходить на проводные соединения и отключать точки доступа Wi-Fi в общественных местах. При этом, как напомнила медик, на данный момент нет ни одного исследования, которое бы чётко установило негативное влияние роутеров на организм человека.