Немецкая биатлонистка упала с лестницы и не вышла на старт женского спринта на Кубке мира
Гонка проходит в эти минуты во французском местечке Анси.
Франциска Пройс. Фото © ТАСС / Шарифулин Валерий
Немецкая биатлонистка Франциска Пройс не вышла на старт биатлонного спринта во французском Анси. Об этом в эфире телеканала "Матч ТВ" сообщил комментатор Дмитрий Губерниев.
По его словам, произошло это из-за того, что Пройс упала с лестницы на стадионе. Сама она не получила серьёзной травмы, однако врачи рекомендовали ей воздержаться от старта в сегодняшней гонке.
Добавим, что спринт в Анси проходит в эти минуты. От сборной России бегут Кристина Резцова, Ирина Казакевич, Светлана Миронова, Лариса Куклина, Валерия Васнецова и Ульяна Нигматуллина.
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