Немецкая биатлонистка упала с лестницы и не вышла на старт женского спринта на Кубке мира

Немецкая биатлонистка Франциска Пройс не вышла на старт биатлонного спринта во французском Анси. Об этом в эфире телеканала "Матч ТВ" сообщил комментатор Дмитрий Губерниев.

По его словам, произошло это из-за того, что Пройс упала с лестницы на стадионе. Сама она не получила серьёзной травмы, однако врачи рекомендовали ей воздержаться от старта в сегодняшней гонке.