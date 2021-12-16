НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Немецкая биатлонистка упала с лестницы и не вышла на старт женского спринта на Кубке мира

Гонка проходит в эти минуты во французском местечке Анси.

16 декабря, 13:35

Франциска Пройс. Фото © ТАСС / Шарифулин Валерий

Немецкая биатлонистка Франциска Пройс не вышла на старт биатлонного спринта во французском Анси. Об этом в эфире телеканала "Матч ТВ" сообщил комментатор Дмитрий Губерниев.

По его словам, произошло это из-за того, что Пройс упала с лестницы на стадионе. Сама она не получила серьёзной травмы, однако врачи рекомендовали ей воздержаться от старта в сегодняшней гонке.

Олсбю-Ройселанн выиграла гонку преследования на Кубке мира по биатлону, Казакевич — девятая

Олсбю-Ройселанн выиграла гонку преследования на Кубке мира по биатлону, Казакевич — девятая

Добавим, что спринт в Анси проходит в эти минуты. От сборной России бегут Кристина Резцова, Ирина Казакевич, Светлана Миронова, Лариса Куклина, Валерия Васнецова и Ульяна Нигматуллина.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1